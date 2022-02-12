Тренеры сборной стали заложниками своего выбора. Вариантов на черный день у команды нет

Сборной России не хватает креатива в атаке, который в решающий момент может быть необходим как воздух.

Тренеры в ярости

В пятницу Алексея Жамнова, который на одной из пресс-конференций в Новогорске заявил, что «сборная России хочет играть в атакующий хоккей», стало по-настоящему жаль. Одна неаккуратная фраза, данная исключительно ради того, чтобы журналисты и болельщики услышали то, что хотели, — и теперь ему будут припоминать ее весь олимпийский турнир. Кажется, тот случай, когда лучше было ограничиться пространными словами про «современный хоккей», которые можно трактовать в свою пользу как угодно.

К его тренерскому штабу можно относиться по-разному. Но что по-настоящему подкупает в самом Жамнове, так это умение в открытую признавать проблемы и говорить о них. Много ли его предшественников по 20 минут проводили в микст-зоне и не ограничивались сухим формализмом? Вот и он после невероятно унылых 2:0 в матче с Данией вышел и до последнего отвечал на вопросы журналистов. Причем, по словам коллеги Игоря Рабинера, после победы Алексей Юрьевич был чернее тучи.

— В целом впечатления не очень. Не понравилось, что-то задание, которое мы давали перед игрой, не было выполнено. Просили терпеть, потому что команда вязкая. Знали, что они будут играть достаточно жестко и мобильно. Просили выигрывать нейтральные шайбы, бороться за них, больше концентрироваться на контроле шайбы в зоне атаки. У нас были какие-то маленькие отрезки, когда мы контролировали шайбу в чужой зоне и игра складывалась по-другому. Но это должно быть на протяжении всех 60 минут.

— После этого матча вспомнились слова Илья Воробьева, что «сборная России никогда не будет играть в такой хоккей, как Финляндия». Казалось, что сейчас мы играем как финны на ЧМ в Братиславе.

— Нет, мы не играем как финны. Мы стараемся играть в хоккей, чтобы контролировать шайбу и держать ее в зоне атаки. Но когда у нас нет контроля шайбы, то в атаке находиться ты просто не можешь. Игровая дисциплина складывается из всех нюансов. Если игроки выполняют игровое задание, то есть результат и ты будешь больше времени проводить в атаке. Мы поговорили с игроками после матча. Мы все всё прекрасно понимаем. Ждем следующий матч через 24 часа. Перед чехами сделаем правильные выводы, чтоб все поменять в лучшую сторону, — констатировал главный тренер россиян.

Что это, если не прямой сигнал команде, что тренеры в ярости? Причем эти удары в набат не для конкретных игроков — они для всех. Даже для звена Карнаухова, которое органичнее всех смотрится при взаимозакрытом хоккее и чей хлеб — постоянное давление, движение, борьба у бортов, вскапывание пятака.

На самом деле смысл слов Жамнова несколько глубже. И если наложить его посыл про необходимость контролировать шайбу на дико непопулярный тезис Сергея Федорова о том, что в матче со Швейцарией «наши нападающие играли слишком креативно в атаке», то создается впечатление, будто два тренера противоречат друг другу. «Мы как бы хотим играть в контроль, но при этом просим действовать проще».

Но, похоже, ключевая фраза здесь — «просили выигрывать нейтральные шайбы, бороться за них», и первый пытается заложить в головы игроков другую мысль: игроки создали слишком мало предпосылок для контроля шайбы в зоне атаки. Здесь нужно отдать должное датчанам, которые использовали старый дедовский откат «1-4» и максимально усложнили нам прохождение своей синей линии. И пугает то, что весь матч мы бились об него головой.

Нет креатива — нет голов

Как нужно было против него бороться? Игорь Ларионов во время трансляции несколько раз подчеркивал, что нужно забрасывать шайбу за спины оборонительной четверки и сразу же лететь на подбор — здесь ничего нового. Метод простой, но действенный: защитники соперника без скорости откатываются спиной к своим воротам, и при грамотном вбросе вкупе с включенными ногами на подборе должны были оказываться наши нападающие.

Несколько раз россияне будто внимали словам Профессора (особенно тройка Слепышев -Карнаухов — Воронков, которая забросила победную шайбу благодаря простому навалу), но каждый раз датчане пользовались тем, что защитники сборной России располагались слишком высоко, и выходили через дальний борт, периодически угрожая опасными контратаками.

С другой стороны, а изменилась бы ситуация, дай команда Хайнца Эллера нам чуть больше свободного воздуха? Те же швейцарцы позволяли играть в своей зоне более свободно и раскатисто. Но сейчас не вспомнишь ни одной сносной позиционной атаки от звена Шипачева, которое выглядит совсем уж потерянно — у ударного звена не идет даже в большинстве. И, кажется, вот тут штаб Жамнова может стать заложником собственного выбора.

Вчера тренеры попытались оперативно решить проблемы со вторым сочетанием, где моментами креатив дает молодой Арсений Грицюк, и заменили в центре Кирилла Семенова на Владимира Ткачева, начинавшего матч на краю четвертой тройки. Но после пары неплохих атак эффект их захлестнула общая атмосферы уныния, а на другие маневры Жамнов не решился. Не потому что побоялся — просто нет возможностей для них.

Никто из третьей и четвертой троек не сможет обеспечить контроль в случае, если партнерам удастся забрать шайбу. Ни Карнаухов, ни Чибисов, ни Воронков, ни Андронов не способны крутить долгие позиционки и запрограммированы играть вертикально, а не горизонтально, как Шипачев с Гусевым. Сейчас в сборной крайне мало людей, у которых в ДНК заложена тяга к постоянным каруселям, большому количеству поперечных передач и умению растягивать соперника.

При этом в запасе у сборной России есть Артем Анисимов, Александр Кадейкин, Кирилл Марченко, а до недавних пор болтался и один из лучших дриблеров КХЛ Андрей Кузьменко. В идеале каждый из них должен быть в основной заявке и как минимум быть претендентом на топ-6. В ситуации, когда хандрит бывшая питерская связка, а вторая тройка пока банально не тянет, именно игроки из «команды такси» могли бы сгладить проблемы в чужой зоне, дать больше вариантов для перестановок и уменьшить головную боль Жамнову. Наверняка сейчас тренеры хотели бы взять с полки кого-то из запасных. Вот только сделать это без подтвержденной травмы или положительного теста на коронавирус у кого-то из игроков основы уже нельзя. А значит, штаб россиян вполне может стать заложником собственных же решений.