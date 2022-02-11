Не стоит огорчаться игрой сборной России. Это всего лишь предварительный раунд

Обзор дня Алексея Шевченко.

Победа

Российская команда выиграла второй матч на турнире у команды Дании, но общее настроение такое, словно мы «сгорели». И ладно бы этим злоупотребляли болельщики. Грустные хоккеисты в микст-зоне, печальный тренер. Успокойтесь, вы чего! Две победы, ноль пропущенных шайб.

Я сам противник того, чтобы за результатом прятали неважное качество хоккея, но это совершенно не тот случай. Вспомните, что происходило в нашем хоккее до Олимпиады. Смена руководства, постоянные изменения в тренерском штабе, история с самолетами и игроками СКА. Мне кажется, что тренеры должны быть согласны на то, чтобы забросив одну шайбу, больше вообще в чужой зоне не появляться. Им нужны победы.

Надо радоваться тому, что есть. Удивляться способности Ивана Федотова сохранять концентрацию и не мерзнуть. Гордиться нашими защитниками, которые не дают соперникам поднять голову. Радоваться тому, что забил трудяга Павел Карнаухов. Но вместо этого печаль, а не улыбки. Да, возможно, нынешний стиль будет неэффективным против канадцев или финнов. Но сейчас мы этого не знаем. А вдруг те, увидев схему 0-5, растеряются.

Понятно, чего хотят окружающие, но мне кажется, что тренеры совершают большую ошибку, устраивая длинное и разгромное собрание после победы. Словно не они выбрали таких игроков, а их им привезли в Пекин. Это всего лишь предварительный раунд, который и придуман для того, чтобы разбежаться, почувствовать лед, партнеров и олимпийскую атмосферу. Глупо грустить, когда повода нет.

Переход

Еще два игрока «Амура» отправились доигрывать сезон за границу. В Финляндию уехали Иван Николишин и Кирилл Слепец. Оба при этом согласились, что их права в России останутся за хабаровчанами, но глупо находиться в отпуске с января. Даже удивительно, что десятки хоккеистов нашей лиги спокойно остаются дома, не делая попыток вырваться в Европу, за океан, да куда угодно, где можно играть еще месяца три. Пусть за небольшие деньги, но участвовать в соревнованиях, серьезно тренироваться, быть в тонусе. Неужели их всех все устраивает?

Что касается наших героев, то уверен, что Николишин в «Амур» вернется. Иван смотрелся очень прилично после перехода в хабаровский клуб. Точнее, в свой второй приход. С Владимиром Воробьевым он проходил предсезонную подготовку, но чем-то не понравился тренеру, и просмотровый контракт был расторгнут. Николишин поехал в «Нефтяник», не сдавался в ВХЛ, а тут и в Хабаровске сменился тренер, и Ивана позвали обратно. А он так стал работать, что попал на Матч звезд, который, к сожалению, отменили.

Иван совсем не похож на своего отца. Андрей — чистый талант, хоккеист, который заслуженно выступал в НХЛ и считался одним из крутых центральных нападающих страны. У его сына данных меньше, но зато работоспособности и старания хоть отбавляй. Ивану неоднократно предлагали заканчивать, не верили в него, а он никого не слушал и цеплялся за возможность. Да и то, что он поехал играть в Финляндию, говорит о многом.

Слепец тоже молодец, что захотел продлить сезон. Но, к сожалению, Кирилл, который многих порадовал на молодежном чемпионате мира в Ванкувере в 2019 году, не готов для серьезной лиги. Может быть, у финнов получится с ним что-то сделать, но пока Слепец — игрок ВХЛ. В этом мы уже убеждались неоднократно.

Плей-офф

В ВХЛ уже практически определились все 16 команд, которые сыграют в плей-офф. Накануне «Нефтяник» забронировал себе место. До конца регулярного чемпионата осталось провести по 2-4 матча, но уже ясно, что в плей-офф попадут «Челмет» и «Зауралье». Небольшие шансы у «Южного Урала», а «Звезда» залезет во второй этап только при фантастическом стечении обстоятельств.

Но пока поговорим про альметьевский клуб, пусть совсем недавно мы о нем вспоминали. Сейчас там на должности тренера-консультанта Александр Андриевский, но фактически он главный тренер. Бывший наставник «Адмирала» и других команд КХЛ выходит на лед, принимает решения, а длительный контракт не подписывает только потому, что ждет варианта в главной лиге. Мог бы и заключить соглашение с каким-нибудь специальным пунктом в контракте, но в Альметьевске к своему клубу относятся очень серьезно и не готовы идти на такой шаг.

Очевидно же, что закатилась звезда тренера Ильнура Гизатуллина. Вряд ли он начнет следующий сезон в «Нефтянике», многие удивятся, если ему удастся сохранить пост. Одна из самых обеспеченных команд в ВХЛ, правда, говорят, что пару лет назад там серьезно сократили возможность заработать деньги. То есть контракты неплохие по меркам «вышки», платят вовремя, но как-то изменили систему премиальных, и хоккеисты стали получать меньше, точнее, их доход не слишком менялся вне зависимости от количества побед. А в ВХЛ это серьезный фактор, едва ли не ключевой на переговорах.