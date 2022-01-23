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Сегодня, 22:41

Кадейкин заменил Галимова в списке запасных сборной России по хоккею

Евгений Петров
Корреспондент

Сразу после объявления состава сборной России по хоккею на Олимпийские игры в эфире Первого канала стало известно о замене.

В списке запасных Артема Галимова («Ак Барс») заменил Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), который отправится с командой в Пекин.

Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет со Швейцарией 9 февраля, с Данией 11 февраля и с Чехией 12 февраля.

Четыре года назад на олимпийском турнире в Пхенчхане (Корея) россияне завоевали золотые медали.

Александр Кадейкин
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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