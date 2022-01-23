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Сегодня, 20:37

Стала известна бригада вратарей сборной Канады по хоккею на Олимпиаду в Пекине

Роман Шишов
Корреспондент

Стала известна вратарская линия сборной Канады по хоккею на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Об этом сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер в Twitter.

В состав вошли проспект «Баффало» Девон Леви, голкипер «Локомотива» Эдди Паскуале и вратарь шведской «Фрелунды» Мэтт Томкинс. Последний в ближайшее время может перейти в московское «Динамо».

Кроме того, в списке запасных числится Кент Джонсон, играющий за Университет Мичигана.

Хоккейный турнир на Олимпийских играх 2022 года в Пекине начнется 9 февраля. Сборная Канады в первом матче сыграет с командой Германии.

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