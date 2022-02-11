Рейтинг посева сборных перед плей-офф Олимпиады. Россия опустилась на второе место после победы Финляндии
После матча Латвия — Финляндия (1:3) в олимпийском хоккейном турнире изменился рейтинг «посева» команд перед плей-офф.
Напомним, что на предварительном этапе олимпийского хоккейного турнира 12 сборных разделены на три группы. Команды играют в один круг и определяют места для «посева» перед плей-офф. После группового раунда никто не вылетает. Команда может проиграть все матчи, но Олимпиада для нее все равно продолжится.
Напрямую в четвертьфинал проходят три сборные, занявшие первые места в квартетах, и лучшая из занявших вторые места. Остальные восемь команд сыграют дополнительный раунд. Пары определят по рейтингу команд, составленному на основе результатов в группах. Победители проходят в четвертьфинал, где встретятся с лучшими командами первого этапа.
Критерии «посева» 12 команд выглядит так:
- Место в группе
- Число очков
- Разность шайб
- Число заброшенных шайб
- Рейтинг ИИХФ
После матча Россия — Дания (2:0) тура рейтинг «посева» следующий:
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Финляндия, 1С, 6 очков (2 матча), разность шайб — 9-3
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Россия, 1В, 6 (2), 3-0
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США, 1А, 3 (1), 8-0
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Швеция, 2С, 6 (2), разность шайб — 7-3
-
Канада, 2А, 3 (1), 5-1
-
Дания, 2В, 3 (2), 2-3
-
Чехия, 3В, 2 (2), 3-3
-
Латвия, 3С, 0 (2), 3-6
-
Германия, 3А, 0 (1), 1-5
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Швейцария, 4В, 1 (2), 1-3
-
Словакия, 4С, 0 (2), 3-10
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Китай, 4А, 0, 0-8
Напомним, что сетка четвертьфиналов выглядит так:
1 (номер посева) — победитель матча 8-9
2 — победитель матча 7-10
3 — победитель матча 6-11
4 — победитель матча 5-12