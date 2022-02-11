Рейтинг посева сборных перед плей-офф Олимпиады. Россия опустилась на второе место после победы Финляндии

Сборная России по хоккею опустилась на второе место в рейтинге «посева» перед плей-офф Олимпиады

После матча Латвия — Финляндия (1:3) в олимпийском хоккейном турнире изменился рейтинг «посева» команд перед плей-офф.

Напомним, что на предварительном этапе олимпийского хоккейного турнира 12 сборных разделены на три группы. Команды играют в один круг и определяют места для «посева» перед плей-офф. После группового раунда никто не вылетает. Команда может проиграть все матчи, но Олимпиада для нее все равно продолжится.

Напрямую в четвертьфинал проходят три сборные, занявшие первые места в квартетах, и лучшая из занявших вторые места. Остальные восемь команд сыграют дополнительный раунд. Пары определят по рейтингу команд, составленному на основе результатов в группах. Победители проходят в четвертьфинал, где встретятся с лучшими командами первого этапа.

Критерии «посева» 12 команд выглядит так:

Место в группе Число очков Разность шайб Число заброшенных шайб Рейтинг ИИХФ

После матча Россия — Дания (2:0) тура рейтинг «посева» следующий:

Финляндия, 1С, 6 очков (2 матча), разность шайб — 9-3 Россия, 1В, 6 (2), 3-0 США, 1А, 3 (1), 8-0 Швеция, 2С, 6 (2), разность шайб — 7-3 Канада, 2А, 3 (1), 5-1 Дания, 2В, 3 (2), 2-3 Чехия, 3В, 2 (2), 3-3 Латвия, 3С, 0 (2), 3-6 Германия, 3А, 0 (1), 1-5 Швейцария, 4В, 1 (2), 1-3 Словакия, 4С, 0 (2), 3-10 Китай, 4А, 0, 0-8

Напомним, что сетка четвертьфиналов выглядит так:

1 (номер посева) — победитель матча 8-9

2 — победитель матча 7-10

3 — победитель матча 6-11

4 — победитель матча 5-12