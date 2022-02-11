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Сегодня, 18:35

Рейтинг посева сборных перед плей-офф Олимпиады. Россия опустилась на второе место после победы Финляндии

Сборная России по хоккею опустилась на второе место в рейтинге «посева» перед плей-офф Олимпиады
Хоккеисты сборной России.
Фото Getty Images

После матча Латвия — Финляндия (1:3) в олимпийском хоккейном турнире изменился рейтинг «посева» команд перед плей-офф.

Напомним, что на предварительном этапе олимпийского хоккейного турнира 12 сборных разделены на три группы. Команды играют в один круг и определяют места для «посева» перед плей-офф. После группового раунда никто не вылетает. Команда может проиграть все матчи, но Олимпиада для нее все равно продолжится.

Напрямую в четвертьфинал проходят три сборные, занявшие первые места в квартетах, и лучшая из занявших вторые места. Остальные восемь команд сыграют дополнительный раунд. Пары определят по рейтингу команд, составленному на основе результатов в группах. Победители проходят в четвертьфинал, где встретятся с лучшими командами первого этапа.

Критерии «посева» 12 команд выглядит так:

  1. Место в группе
  2. Число очков
  3. Разность шайб
  4. Число заброшенных шайб
  5. Рейтинг ИИХФ

После матча Россия — Дания (2:0) тура рейтинг «посева» следующий:

  1. Финляндия, 1С, 6 очков (2 матча), разность шайб — 9-3

  2. Россия, 1В, 6 (2), 3-0

  3. США, 1А, 3 (1), 8-0

  4. Швеция, 2С, 6 (2), разность шайб — 7-3

  5. Канада, 2А, 3 (1), 5-1

  6. Дания, 2В, 3 (2), 2-3

  7. Чехия, 3В, 2 (2), 3-3

  8. Латвия, 3С, 0 (2), 3-6

  9. Германия, 3А, 0 (1), 1-5

  10. Швейцария, 4В, 1 (2), 1-3

  11. Словакия, 4С, 0 (2), 3-10

  12. Китай, 4А, 0, 0-8

Напомним, что сетка четвертьфиналов выглядит так:

1 (номер посева) — победитель матча 8-9
2 — победитель матча 7-10
3 — победитель матча 6-11
4 — победитель матча 5-12

Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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