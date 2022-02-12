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Олимпиада-2022, Россия — Чехия: где смотреть и во сколько начало трансляции матча

Прямая трансляция матча хоккейного турнира Олимпиады-2022 Россия — Чехия
Хоккеисты сборной России.
Фото ФХР

В субботу, 12 февраля, сборная России проведет свой третий матч на групповой стадии хоккейного турнира Олимпийских игр-2022 в Пекине. Соперник — команда Чехии, начало встречи — в 16.10 по московскому времени.

В первом матче в группе B российская сборная обыграла Швейцарию со счетом 1:0, во втором победила Данию — 2:0. Чехи уступили датчанам (1:2) и обыграли швейцарцев (2:1 Б).

Российская команда досрочно вышла в четвертьфинал Олимпиады.

12.02.2022 | Россия — Чехия

Состав сборной России по хоккею на турнир в Пекине можно посмотреть здесь. Календарь матчей сборной России на Олимпиаде-2022 — по этой ссылке.

Следить за матчем Россия — Чехия можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире телеканала «Россия-1» и на сайте ВГТРК. Начало эфира — в 16.00 мск.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

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Сборная Чехии по хоккею
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