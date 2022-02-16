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Сегодня, 11:20

«Хорошо, когда получается забивать». Шипачев — о победе России над Данией в четвертьфинале Олимпиады

Капитан сборной России по хоккею заявил, что рад своему первому голу и выходу в полуфинал Олимпиады
Сергей Федоров
,  
Игорь Рабинер

Нападающий сборной России по хоккею Вадим Шипачев прокомментировал победу над Данией (3:1) в четвертьфинале Олимпиады в Пекине. Капитан забросил свою первую шайбу на турнире.

«Хорошо, когда получается забивать. Вышли вперед, это придало нам уверенности. Но дальше мы позволили сопернику приблизиться.

Команда Дании здорово играет в защите, они ложились под шайбы. Все команды выравниваются. Я доволен, мы выиграли!", — отметил Шипачев.

В составе россиян также отличились Никита Нестеров и Вячеслав Войнов, реализовавший большинство. Датчане ответили точным броском Франса Нильсена. Россия вышла в полуфинал олимпийского турнира. Соперник по 1/2 финала определится после «перепосева».

Вадим Шипачев
Сборная России по хоккею
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