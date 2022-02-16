Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной России над Данией (3:1) в рамках четвертьфинала Олимпиады в Пекине.

«Игра была напряженной. Хорошо сыграли. Ребята чувствуют ответственность за конечный результат. Лидеры проявились в нужный момент. Сделали то, что должны были делать. Есть над чем работать перед полуфиналом. Тем не менее задача-минимум выполнена. Надо играть в свою игру. Будем ждать победы. Никакой разницы, с кем играть, нет. Финны, конечно, неудобный соперник. Все остальные будут попроще. Но на этом этапе соперников не выбирают», — сказал Фетисов «СЭ».