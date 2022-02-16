«Будем ждать победы в полуфинале». Фетисов — о победе над Данией
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной России над Данией (3:1) в рамках четвертьфинала Олимпиады в Пекине.
«Игра была напряженной. Хорошо сыграли. Ребята чувствуют ответственность за конечный результат. Лидеры проявились в нужный момент. Сделали то, что должны были делать. Есть над чем работать перед полуфиналом. Тем не менее задача-минимум выполнена. Надо играть в свою игру. Будем ждать победы. Никакой разницы, с кем играть, нет. Финны, конечно, неудобный соперник. Все остальные будут попроще. Но на этом этапе соперников не выбирают», — сказал Фетисов «СЭ».
В составе россиян отличились Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов, реализовавший большинство. Датчане ответили точным броском Франса Нильсена. Россия вышла в полуфинал олимпийского турнира. Соперник по 1/2 финала определится после «перепосева».