Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 11:19

«Будем ждать победы в полуфинале». Фетисов — о победе над Данией

Вячеслав Фетисов прокомментировал победу хоккейной сборной России над Данией на Олимпиаде
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной России над Данией (3:1) в рамках четвертьфинала Олимпиады в Пекине.

«Игра была напряженной. Хорошо сыграли. Ребята чувствуют ответственность за конечный результат. Лидеры проявились в нужный момент. Сделали то, что должны были делать. Есть над чем работать перед полуфиналом. Тем не менее задача-минимум выполнена. Надо играть в свою игру. Будем ждать победы. Никакой разницы, с кем играть, нет. Финны, конечно, неудобный соперник. Все остальные будут попроще. Но на этом этапе соперников не выбирают», — сказал Фетисов «СЭ».

В составе россиян отличились Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов, реализовавший большинство. Датчане ответили точным броском Франса Нильсена. Россия вышла в полуфинал олимпийского турнира. Соперник по 1/2 финала определится после «перепосева».

Олимпиада
Сборная России по хоккею
Вячеслав Фетисов
0
Читайте также
Евгений Плющенко: «Считаю, Щербакова — лучшая в короткой программе. А Трусова будет в тройке»
Его сводят с Загитовой, обвиняют в плагиате, но именно он - правая рука Тутберидзе: Кто такой хореограф Даниил Глейхенгауз
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Сборная России по биатлону занимает третье место перед последним этапом женской эстафеты на Олимпиаде
Миронова ушла на штрафной круг после стрельбы стоя в женской эстафете на Олимпиаде
«Это все доли секунды происходило». Войнов рассказал, как сделал сейв вместо вратаря
Олимпиада 2022: командный спринт лыжников, эстафета биатлонисток и хоккеисты в полуфинале. Онлайн-трансляция 16 февраля
Гусев о матче России с Данией: «Немножко нервная игра»
«Победа — самое главное. Мы в полуфинале!» Кожевников — о матче сборной России против Дании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Прогресс есть после группового турнира». Поздняков — о выходе сборной России в полуфинал Олимпиады

Канада — в числе возможных соперников России по полуфиналу Олимпиады
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости