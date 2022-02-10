Медведева поделилась мнением о победе сборной России над Швейцарией на Олимпиаде-2022

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась впечатлениями от матча сборной России по хоккею со Швейцарией (1:0).

«Очень неплохо сыграли наши со Швейцарией, докатили до 1:0 в нашу пользу. Да, это такая начальная игра была, но, скажу так, что мне показалось, что матч начали сдержанно. Возможно разминались, пробовали олимпийский лед и как-то не было такого куража. Но уже под конец матча там пошли и драки, и задирания. Вчера было интересно», — сказала спортсменка в прямом эфире Instagram-аккаунта Олимпийского комитета России.

Единственную шайбу в матче забросил нападающий россиян Антон Слепышев за 3 секунды до конца первого периода.

В пятницу, 11 февраля, сборная России сыграет в группе В с Данией. Начало встречи в 7:10 по московскому времени.