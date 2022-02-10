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Сегодня, 16:26

Медведева поделилась мнением о победе сборной России над Швейцарией на Олимпиаде-2022

Анна Горшкова
Корреспондент

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась впечатлениями от матча сборной России по хоккею со Швейцарией (1:0).

«Очень неплохо сыграли наши со Швейцарией, докатили до 1:0 в нашу пользу. Да, это такая начальная игра была, но, скажу так, что мне показалось, что матч начали сдержанно. Возможно разминались, пробовали олимпийский лед и как-то не было такого куража. Но уже под конец матча там пошли и драки, и задирания. Вчера было интересно», — сказала спортсменка в прямом эфире Instagram-аккаунта Олимпийского комитета России.

Единственную шайбу в матче забросил нападающий россиян Антон Слепышев за 3 секунды до конца первого периода.

В пятницу, 11 февраля, сборная России сыграет в группе В с Данией. Начало встречи в 7:10 по московскому времени.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
Евгения Медведева
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