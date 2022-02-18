Олимпийский чемпион-2002 в своей авторской колонке специально для «СЭ» подвел итоги соревнований фигуристок на Олимпиаде в Пекине

Олимпийские игры-2022. Фигурное катание.

Женщины. Итог

1. Анна Щербакова (Россия) — 255,95

2. Александра Трусова (Россия) — 251,73

3. Каори Сакамото (Япония) — 233,13

4. Камила Валиева (Россия) — 224,09

5. Вакаба Хигути (Япония) — 214,44

6. Юй Йонг (Корея) — 213,09

Начну с поздравлений. Аня Щербакова великолепно откатала и короткую программу, и произвольную. Без единой помарки! Это путь настоящей олимпийской чемпионки.

Ее катание никого не оставляет равнодушным. Мощное, вдохновенное, женственное. Надо льдом парит юная леди, с необычайной легкостью выполняющая сложнейший набор элементов, в том числе два четверных и каскад тройной лутц + тройной риттбергер. Прыжки высоченные, красивые. Блеск! Я смотрел и наслаждался.

Мне нравится, как Аня выглядит на льду. Какую вокруг себя создает атмосферу. В Пекине поймал себя на мысли, что Щербакова сильно выросла в профессиональном понимании фигурного катания. Уже четко знает, где сделать паузу, где бросить взгляд на зрителей или на судей... Еще эта хрупкая девушка обладает железным характером, умеет в нужный момент собраться и выдать максимум. Качество, которое и отличает чемпиона от рядового спортсмена.

Так что победила Щербакова заслуженно. Я за нее очень рад.

Поздравляю и Сашу Трусову. И с серебром, и с уникальным достижением — пять четверных прыжков в произвольной программе! Саша давно мечтала исполнить их. Зная ее упорство, не сомневался — рано или поздно своего добьется. Здорово, что это случилось на самом важном старте для любого спортсмена. Феноменальный результат, который войдет в историю!

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

То, что все произошло именно на Олимпийских играх, — для Саши роскошный подарок. За ее трудолюбие, целеустремленность, смелость, максимализм. Девушке собрать в одной программе пять четверных — это как полет в космос! Причем их невозможно отточить настолько, чтобы быть уверенным на сто процентов — в программе ничего не сорвешь. Ты всегда рискуешь — нагрузка-то колоссальная!

Саша — маленький гений. Второго такого нет, да и вряд ли появится в обозримом будущем. Невероятные прыжки Трусовой — самая сильная ее сторона как фигуристки. Надеюсь, продолжит развиваться в этом направлении, будет кататься чище, чище и чище.

Как расценить ее спич сразу после награждения? Просто захлестнули эмоции. Прыгнула пять четверных, установила рекорд, по праву выиграла произвольную — и все равно вторая... Но рассуждать о какой-то несправедливости не приходится. Разрыв в баллах был слишком велик, чтобы по сумме двух программ обойти Щербакову. Вот если бы Саша чисто откатала короткую, скорее всего, ей бы и досталась золотая медаль.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Теперь о Камиле Валиевой. Кого-то шокировала ее неудача в произвольной. Меня — нет. Уверен, в таком психологическом состоянии никто на Земле не смог бы откатать сложнейшую программу.

В Пекине последние десять дней Камила пребывала в чудовищной атмосфере. Давление со всех сторон, странные условия, выдвигаемые МОК и другими международными организациями... Ужас!

Я вообще не представляю, как она выходила на лед! На Олимпийских играх и так любого потряхивает. Безумно трудно выбросить все из головы, настроиться на шикарный прокат. Это даже для опытного спортсмена — проблема. А для юного создания, на которого обрушился адский поток негатива, и подавно.

Уже в короткой программе Камила выглядела не такой, как обычно. Да, выступила здорово, захватила лидерство. Но чувствовалось — зажата. И на произвольную ее не хватило. Винить Камилу бессмысленно. Повторяю, это было невозможно перебороть! Кто в подобной ситуации выйдет на лед, чистенько откатает программу с четверными прыжками, заберет золотую медаль и поедет домой? Только тот, у кого нет души...

Конечно, обидно, что Валиева не попала на пьедестал. Ведь по сравнению с остальным миром все три наши девочки, включая Камилу, абсолютно на другом уровне. На порядок сильнее она и японки Каори Сакамото, у которой ни одного элемента ультра-си! Что не помешало завоевать бронзу. К судьям, кстати, никаких вопросов. В произвольной оценки были объективны.

Камила — явление в фигурном катании. В ней сочетается все — женственность, пластика, вращения, прыжки. И характер крепкий, умеет настраиваться на решающие прокаты. Пекинский — не показатель. Его вообще надо поскорее забыть, как кошмарный сон.

Настоящую Валиеву мы увидели в команднике. В личном турнире была уже не Камила. А человек, которого за десять дней просто замучили. Это не ее катание, не ее программа. Да о чем говорить, если срывала даже те элементы, которые всегда выполняет с закрытыми глазами...

Я очень надеюсь, что Аня, Саша и Камила после Олимпиады останутся в большом спорте. Они же совсем юные — и могут легко откатать на высочайшем уровне еще четыре года, побороться за путевку в Милан-2026. По крайней мере, для этого у них есть и мастерство, и бойцовские качества. Да и о грядущем повышении возрастного ценза забывать не стоит.

Но главное даже не это. Щербакова, Трусова и Валиева украшают фигурное катание, дарят нам радость, фантастические эмоции. Сегодня любой турнир одиночниц с их уникальными прыжками и элементами — как аттракцион. А уж пять четверных — просто Диснейленд!