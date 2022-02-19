Валиева еще выиграет следующую Олимпиаду. Ее спортивный путь только начинается

У Камилы впереди большая и великая карьера.

Олимпийские игры-2022. Фигурное катание.

Женщины. Итог

1. Анна Щербакова (Россия) — 255,95

2. Александра Трусова (Россия) — 251,73

3. Каори Сакамото (Япония) — 233,13

4. Камила Валиева (Россия) — 224,09

5. Вакаба Хигути (Япония) — 214,44

6. Юй Йонг (Корея) — 213,09

Олимпиада-2022 в женском одиночном катании завершилась максимально драматично. Выиграла Анна Щербакова, но на фоне ее победы мы видим две личные трагедии — Александры Трусовой и Камилы Валиевой. На последней хочется остановиться подробнее. Она столкнулась на этих Играх с такими обстоятельствами, преодолеть которые непросто даже самому опытному и крепкому духом человеку. А что можно требовать от 15-летнего подростка? Камила герой уже потому, что смогла выйти на лед. Но неудача в Пекине для нее — это не конец. Это только начало большой и по-настоящему великой карьеры. В которой еще вполне может быть олимпийское золото.

Против Камилы на Западе были многие, но она не сломается

«Это не твое поражение», — сказала Валиевой после проката продюсер Первого канала Ольга Черносвитова. И трудно с ней не согласиться. Конечно, в спорте Камила уже опытный человек и готовилась к этой Олимпиаде не один год. Но мало кто мог ожидать, что ей придется бороться не с самой собой или соперницами, а с огромным количеством незнакомых людей. И ладно бы девушку атаковали только западные журналисты, это специфика их работы. Гораздо больнее видеть негатив от других спортсменов, в том числе легенд этого вида спорта. Когда в прямом эфире знаменитые в прошлом американские фигуристы Тара Липински и Джонни Вейр говорят: «Спасибо Богу за победу чистого спорта» после падения российской фигуристки, о чем можно говорить?

МОК обещал защитить Валиеву и обеспечить ей психологическую поддержку. Но не считать же помощью неоднозначные высказывания президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха о Камиле и ее тренерах? Если Бах действительно проявлял эмпатию к нашей девушке, то мог хотя бы с уважением отнестись к ситуации, когда вина спортсменки и ее команды не доказана, и не факт, что будет. Конечно, Валиевой сейчас очень плохо. Но наивны те люди, которые думают, что ее уничтожили. Таких спортсменок, как Камила, невозможно сломать. Пусть в личном турнире она заняла четвертое место, в команде она чемпионка. А это уже немало! Дальше — больше. Ей ведь всего 15 лет, и у нее есть все шансы дойти до следующих Игр. Выиграть золото в 19 сейчас уже не утопия, к тому же технический набор Валиевой останется актуален еще долгие годы.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Следующий олимпийский цикл будет за ней

Если смотреть без лишнего пафоса, то на горизонте следующего поколения видны пока только две спортсменки экстра-класса. Это россиянки Софья Акатьева и Вероника Жилина. Опустим сложности перехода во взрослый спорт. Который к тому же будет осложнен для девочек возможным повышением возрастного ценза до 17 лет. Но даже если Акатьева с Жилиной дойдут до Милана-2026, стопроцентных аргументов против Валиевой у них не будет. Софья исполняет сейчас практически идентичный с Камилой набор прыжков, а за счет опыта и оценки за компоненты у старшей подруги по группе Этери Тутберидзе окажутся значительно выше. Хотя у Акатьевой и получилось превзойти мировые рекорды Валиевой при очном противостоянии, через несколько лет фаворит в битве будет не так очевиден. О перспективах Жилиной говорить еще сложнее — она совсем юная.

Вряд ли составит конкуренцию Валиевой и представительницы нынешнего поколения сборной, даже если Трусова и Щербакова решат остаться в спорте. Александре даже пяти четверных не хватило, чтобы приблизиться к лучшим результатам Камилы. Анна тоже далека от личных рекордов Валиевой. В следующем сезоне во взрослые перейдет Софья Самоделкина, и она должна попасть в число лучших российских спортсменок. Но вряд ли статус лидера Камилы пошатнется. Так что у нее перед Миланом еще будет возможность показать доминирование на дистанции. Собрать полный карьерный «шлем», выиграть все этапы «Гран-при» в разных странах, несколько чемпионатов мира подряд — чем не достойная и интересная цель? Коронавирус лишил ее в этом году статусного финала «Гран-при», который она наверняка бы выиграла с большим преимуществом.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Победа в Милане сделает ее из гениальной великой

Эта Олимпиада для Валиевой закончилась — у ISU не хватило смелости позвать самую востребованную фигуристку планеты на гала-шоу. Оно и к лучшему, наконец-то Камила вернулась в Москву, чтобы передохнуть после этого ада и собраться с силами. Валиева преодолела в Пекине немыслимые трудности. Но ведь и сама Камила за это время стала гораздо сильнее и взрослее. Лично у меня нет сомнений, что она со всем справится и еще не раз поднимется на пьедестал почета.

Грустно, что своими действиями мировые чиновники превратили праздник спорта в фарс и пытались сломать самого талантливого подростка на планете. Но ничего у них не получилось. Камила много раз станет чемпионкой и еще докажет, что она феномен и явление в спорте. Другого исхода у этой истории быть просто не может.