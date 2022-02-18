«Пусть иностранные журналисты учат русский!» Что сказали российские пары после короткой программы

Перед произвольной программой наши фигуристы занимают три места в топ-4.

Олимпийские игры-2022. Фигурное катание

Пары. Короткая программа

1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 84,41

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 84,25

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 82,76

4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 78,59

5. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 76,10

6. Алекса Нерим/Брэндон Фрейзер (США) — 74,23

На Олимпиаде в Пекине стартовали соревнования среди спортивных пар в фигурном катании. По результатам короткой программы лидирует пара из Китая Вэнцзин Суй и Цун Хань (84,41). Этим результатом хозяева Игр установили мировой рекорд в короткой программе. За ними в тройке сильнейших расположились две российские пары — Евгения Тарасова и Владимир Морозов (84,25), а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов (82,76). Еще одна российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский показали четвертый результат (78,59). После прокатов российские спортсмены ответили на вопросы журналистов.

О прокате

Морозов и Тарасова: «Довольны прокатом. Оценки почти не смотрели, даже не знаем сумму. Хороший прокат, это все новости на данный час! Не скажу, что раньше у нас были какие-то хронические ошибки. Были не самые удачные старты, были хорошие. Все работают над своими программами. Мы настраивались на эти Игры и сегодня показали результат своей работы».

Галлямов и Мишина: «Нам вполне нормально выступать вечером. Хорошо, что был перерыв между тренировкой и соревнованием. С ногой у меня все в порядке, за 10 дней вылечил. Прокатом довольны, все удалось».

Козловский и Бойкова: «Не тяжело выступать последними. На первой тренировке в Пекине прямо трясло. Но 20 дней помогли. Вышли вообще спокойными. Если судить по внутренним впечатлениям, давно не было такого спокойного проката. Уже настолько привыкли к арене, атмосфере, всем лицам. Единственное различие — количество журналистов здесь! Была помарка, но на дорожках выкладывались по максимуму. Старались кайфовать и дарить праздник зрителям. На Олимпиаде нужно нести собой позитив».

Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото Reuters

О командн ом турнир е

Морозов и Тарасова: «Командник уже в прошлом, что о нем говорить? Мы до последнего надеялись и готовились, но получилось так».

Галлямов и Мишина: «Командник помог нам, почувствовали лед. Это был важный опыт перед заходом на личное первенство».

Козловский и Бойкова: «В какой-то момент уже понимали здесь, что нас в команднике не будет, и спокойно фокусировались на личное первенство».

О фразе Мишиной «Н ... не поняла» на американском телевидении.

Анастасия Мишина: «Отвечу просто: я получила много поздравлений после короткой программы, это не может не радовать!»

Александр Галлямов: «Пускай у иностранных журналистов будет русский переводчик, чтобы русский язык знали как можно больше людей».

Владимир Морозов: « Смотрели видео Насти, но у нас таких казусов на камеру не припомню».

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото Reuters

Об ограничениях в Пекине

Козловский и Бойкова: «Пузырь » здесь условный. Мы можем ходить по соревнованиям. Единственное — усиливается ощущение, что пора домой, хочется увидеть родных « .

О повторении результатов короткой программы в Пхенчхане

Морозов и Тарасова: «Мы не думаем об аналогиях с теми Олимпийскими играми. Это хорошие новости для кого-то. После четырех лет все изменились — ментально, физически. Все по-другому».

О развитии парного катания

Анастасия Мишина: «Мне кажется, в последние годы в парном катании улучшилось качество исполнения элементов. Пары из топ-5 катаются практически идеально. Думаю, прыжки и дальше будут улучшаться и усложняться — будут четверные прыжки, четверные выбросы, подкруты».