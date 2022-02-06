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Сегодня, 09:52

Ягудин — о провокации украинцев после проката Валиевой: «Это настоящая мерзость и позорище!»

Антон Иванов

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин в разговоре с «СЭ» прокомментировал реакцию украинцев на прокат Камилы Валиевой.

После выступления российской фигуристки встали все соперники из других стран, за исключением Украины.

«Мы всегда говорили, что политика должна быть вне спорта, но, к сожалению, мы не перестаем наблюдать подобные вещи. Сегодня я видел удивительную реакцию украинцев на шикарный прокат Валиевой вживую. Они единственные, кто не поаплодировал стоя нашей замечательной фигуристке. Мне было очень печально на это смотреть. Это самая настоящая мерзость и позорище!» — сказал Ягудин «СЭ».

Валиева заняла первое место с 90,18 балла, второе место у японки Вакабы Хигути (74,73), замкнула тройку лучших канадка Мадлен Скизас (69,60).

Алексей Ягудин
Камила Валиева
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