Чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы Мария Бутырская в разговоре с «СЭ» прокомментировала новость о том, что Никита Кацалапов и Виктория Синицина выступят с произвольной программой в командном турнире Олимпиады.

«Сейчас только начало Олимпийских игр. Ничего страшного. Лучше оставить первые номера, чтобы было надежнее. В танцах вообще может быть все, что угодно. Это очень субъективный вид фигурного катания. Вика и Никита — лидеры нашей сборной. Они должны катать произвольную программу и завоевывать золото для России», — сказала Бутырская «СЭ».

Напомним, Синицина и Кацалапов заняли второе место в ритм-танце, уступив американцам Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью.

Всего у России 45 баллов в командном турнире Олимпиады в Пекине, она идет на первом месте, опережая США на 3 очка. Замыкает тройку Япония, у которой 39 очков.

Завтра, 7 февраля, пройдет заключительный день командного турнира на Олимпиаде в Пекине.