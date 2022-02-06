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Сегодня, 09:46

Бутырская — о поведении украинских фигуристов: «Нам нужно быть выше этого»

Бутырская высказалась о поведении украинских фигуристов
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы Мария Бутырская в разговоре с «СЭ» отреагировала на реакцию украинцев после проката Камилы Валиевой. После выступления российской фигуристки встали все соперники из других стран, за исключением Украины.

«Это не совсем правильно. Я понимаю, что каждый переживает и болеет за свою страну. Но там ты приобретаешь столько знакомых, друзей. Если человек классно катается, то народ всегда поддерживал. Неважно, из какой страны был спортсмен. И американцы русских поддерживали. Нам просто надо быть выше этого и не обращать внимания. Тем более, на Украину», — сказала Бутырская «СЭ».

Валиева заняла первое место с 90,18 балла, второе место у японки Вакабы Хигути (74,73), замкнула тройку лучших канадка Мадлен Скизас (69,60).

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