Ромарио призвал уволить Анчелотти из сборной Бразилии

Чемпион мира 1994 года Ромарио считает, что Карло Анчелотти нужно уволить с поста главного тренера сборной Бразилии после позорного выступления на чемпионате мира-2026.

В 1/8 финала турнира бразильцы уступили норвежцам со счетом 1:2.

«Я бы разорвал его контракт, пришел в раздевалку и сказал бы: «Большое спасибо, до свидания и идите к черту». Пусть подает в суд, и посмотрим, что будет. Анчелотти ни за что не должен оставаться тренером сборной Бразилии после этого фиаско, этого позора, который он устроил. Это неприемлемо, нужны изменения», — заявил Ромарио на своем канале Romario TV.

Анчелотти возглавляет сборную Бразилии с мая 2025 года. Контракт 67-летнего специалиста рассчитан до 2030 года. Ранее он также тренировал «Реал», «Эвертон», «Наполи», «Баварию», «ПСЖ», «Челси», «Милан», «Ювентус» и другие команды.