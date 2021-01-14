Депутат Госдумы, спортивный болельщик Виталий Милонов прокомментировал «СЭ» результаты голосования палаты представителей конгресса США в пользу импичмента президента Дональда Трампа.

— Мне нынешние Капитолий и Белый дом напоминают клубки со змеями, — сказал Милонов «СЭ». — Даже Байден уже согласился, что они с трампом обеспечат плавную передачу власти. То, что они сейчас устраивают, разрушает государственную систему Соединенных Штатов. Это сказывается на авторитете власти в США. Поэтому не надо будет удивляться, что всякие BLM и прочие народные течения не только со стороны извращуг, но и нормальных людей, все больше будут осознавать, что государство ослабло и увлечено только собственными разборками за власть. Посмотрим, скажется ли вся политическая ситуация на спорте.

Не удивлюсь, если завтра мы увидим радикально настроенных общественных деятелей, которые пойдут брать власть в свои руки. Это плохо, потому что США — страна с ядерным оружием, которая заточила мировую финансовую систему под свою валюту. Их нестабильность, к сожалению, будет негативно влиять на мировую экономику. Конечно, ни о какой сильной экономике в стране, где с двух сторон бегут темнокожие ребята и викинги, речи не идет. Но вообще викинги мне понравились, они более симпатичны, чем вся левацкая гомосятина, которая бегает за демократами.

Ранее стало известно, что палата представителей конгресса США объявила Трампу импичмент. Трамп стал первым президентом в истории страны, которому объявили импичмент дважды. В первый раз это произошло в 2019 году. Срок полномочий политика истекает 20 января.

(Сергей Федоров)