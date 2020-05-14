Бывший личный тренер Адель защитил певицу от фанатов, которым не понравилась ее потеря веса

Бывший личный тренер британской певицы Адель Пит Герасимо прокомментировал изменение внешности звезды. Певица выложила фотографию, где она сильно похудела.

После изменений многие фанаты Адель раскритиковали ее.

— Я надеюсь, что люди ценят тяжелую работу, которую Адель проделала, чтобы улучшить себя, — написал Пит Герасимо в Instagram. — Она не худела, чтобы другие чувствовали себя плохо.