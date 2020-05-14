Бывший личный тренер Адель защитил певицу от фанатов, которым не понравилась ее потеря веса
22:09
Бывший личный тренер британской певицы Адель Пит Герасимо прокомментировал изменение внешности звезды. Певица выложила фотографию, где она сильно похудела.
После изменений многие фанаты Адель раскритиковали ее.
— Я надеюсь, что люди ценят тяжелую работу, которую Адель проделала, чтобы улучшить себя, — написал Пит Герасимо в Instagram. — Она не худела, чтобы другие чувствовали себя плохо.
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