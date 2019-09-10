ХК «Спартак» и компания BQ заключили договор о сотрудничестве

В Москве в Музее хоккея прошла пресс-конференция, на ней был подписан контракт между хоккейным клубом «Спартак» и российским брендом электроники BQ. Почетным гостем церемонии стал двукратный олимпийский чемпион, легендарный капитан «Спартака» и сборной СССР Борис Майоров.

В рамках контракта на все матчи КХЛ-2019/20 хоккеисты красно-белых будут выходить на лед в игровых свитерах с логотипом компании BQ. Также на каждом домашнем матче борты ледовой коробки будут брендированы логотипом компании-партнера. Кроме этого, запланированы различные совместные рекламные кампании с игроками, специальные проекты с болельщиками во время игр.

После подписания контракта генеральный директор российского бренда электроники Владимир Пузанов подарил генеральному директору «Спартака» Андрею Веревко сертификат на телевизор BQ. Красно-белые стали первыми обладателями телевизоров — продукта из нового направления компании.

«Спорт и здоровый образ жизни — это одни из самых главных сфер, которым мы уделяем повышенное внимание в процессе развития нашей компании, — сказал Пузанов. — Сотрудничество с ХК «Спартак» является для нас стратегически важным, поскольку это продолжение нашего партнерства со спортивным сообществом «Спартак». Поддерживая ХК «Спартак», мы поддерживаем многомиллионную армию болельщиков красно-белых, для которых мы уже приготовили множество интересных активностей с ценными призами и памятными сувенирами. Надеемся, что наше сотрудничество будет успешным и долгосрочным».

«Хоккейный клуб «Спартак» рад начать сотрудничество с компанией BQ, обладающей высочайшей репутацией на российском рынке, — прокомментировал подписание контракта Веревко. — Наши бренды ориентированы на единую аудиторию — современную, мобильную и готовую к новым открытиям. BQ производит высокотехнологичные устройства для широкого круга потребителей, наш клуб является одним из самых посещаемых в Континентальной хоккейной лиге. Мы заинтересованы в том, чтобы наши болельщики получали доступ к новейшим технологиям. Именно поэтому наши хоккеисты станут проводником BQ на российском рынке, и в итоге миллионы болельщиков «Спартака» по всей стране станут поклонниками продукции BQ».

«Хочу искренне поблагодарить руководство компании BQ за поддержку моего родного клуба, — отметил Майоров. — И в те времена, когда я выходил на лед, и сегодня «Спартак» является самым популярным клубом страны, болельщики которого есть в каждом городе. Уверен, что в этом сезоне с приходом Олега Знарка на пост главного тренера интерес к команде вырастет еще больше. У нас замечательная атмосфера на домашних матчах. Надеюсь, что поддержка наших новых партнеров поможет команде успешно выступить в предстоящем сезоне. Мы все надеемся, что «Спартак» не только уверенно выйдет в плей-офф, но и сможет пройти в Кубке Гагарина как можно дальше».