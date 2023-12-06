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Сайтиев: «Уверен, в честь россиян будет звучать гимн страны на крупных мировых турнирах»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев считает, что гимн России будет еще не раз звучать в честь побед отечественных спортсменов на крупных соревнованиях.

«Уверен, глядя на медали наших великих чемпионов, многие мальчишки и девчонки придут в спорт. Мы будем смотреть на их победы, как в честь них поднимается флаг и звучит гимн страны на самых крупных мировых турнирах, и радоваться за наш великий российский спорт», — приводит слова Сайтиева ТАСС.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Источник: ТАСС
Бувайсар Сайтиев
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