Не называйте Павловича и Аспинэлла молодыми тяжами. Им по 30 лет, Федор в 26 уже был зрелым мастером

ММА превращается в спорт 30-летних лузеров.

11 ноября Сергей Павлович (18-1) и Том Аспинэлл (13-3) подерутся за временный пояс в тяжелом весе на турнире UFC 295 в Нью-Йорке.

Этот поединок — поспешная импровизация UFC, который вынужден спасать кард после отмены боя Джона Джонса и Стипе Миочича из-за травмы грудной мышцы у чемпиона. В спортивном отношении Павлович и Аспинэлл — бой даже интереснее, потому что драться будут более молодые и сильные спортсмены.

При этом — удивительное дело — этих ребят нельзя назвать молодыми ни с точки зрения возраста, ни с точки зрения бойцовского опыта.

Павловичу — 31 год. Аспинэллу — 30. Павлович в ММА 9 лет, Аспинэлл — 13. Как видим, опытность у обоих довольно серьезная, но бой нам подают как прорыв молодого поколения.

О том, почему это не так, почему нельзя привыкать к тому, что 30-летние — это молодые, и почему в UFC сейчас острый кадровый кризис молодежи — написан этот текст.

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Люди стали забывать, что Джош Барнетт стал чемпионом UFC в тяжелом весе в 24 года. Рикко Родригес — в 25. Фрэнк Мир — в 25. Федор Емельяненко в 26 лет победил Антонио Ногейру и утвердил себя самым совершенным тяжеловесом мира. И это после трех лет занятий ММА!

В 28 Федор победил Кро Копа, показав невиданные для того времени универсализм и высокое искусство боя. Бил хайкики, пробил селезенку мидлкиком, боролся в стойке, отличный грэпплинг и контроль, лучшее в тяжелом весе передвижение, огромная скорость, нокаутирующий удар с обеих рук, выносливость, могучая физическая сила для веса в 102 кг, идеальные для боя нервная система, хладнокровие, чемпионское мышление. И на такой пик он вышел спустя 3-5 лет занятий ММА — еще раз упираю на этот факт.

Также не забывайте, что Федор очень часто выступал и постоянно рисковал своим рекордом. Спустя ДВЕ НЕДЕЛИ после суперответственного боя с Ногейрой, к которому была долгая и тяжелая подготовка, — Федор полетел из Японии в Литву, чтобы подраться с Валавичюсом. То есть человек дрался часто, ставил на кон свой рекорд, очень быстро рос, взрослел и побеждал.

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Поэтому в том-то все и дело, что Сергей Павлович и Том Аспинэлл как «молодое поколение» не смогли ворваться в этот спорт. В 2018 году Павловичу было 26 лет, он занимался ММА уже 4 года, у него были совершенно потрясающие физические данные, всё было. Вот он шанс — врывайся. Но он пришел в UFC и сгорел за раунд со старым Оверимом. Пришлось возвращаться в школу. Либо мышление было не готово, либо не было понимания, как правильно выстраивать подготовку к бою — не знаю. Но очевидно, что зрелости не было. И это в 26 лет!

Том Аспинэлл до прихода в профессиональные ММА выступал 4 года по любителям, провел 6 боев с 2010 по 2014 год. Затем пошел в профи и проиграл там два боя до UFC, один раз — досрочно (причем в своей стихии — БЖЖ). Дрался Том редко, никуда не спешил, в UFC начал блестяще, но в самый важный момент травмировался. Спору нет, сейчас он представляет собой огромную силу, у него есть исключительные навыки, но он уже никакой не молодой, он 13 лет в этом спорте, в том и вся суть — когда он был молодым, он ничего не смог. Как и Сергей Павлович. Им пришлось заходить на новый круг и матереть и матереть.

Я не знаю, может, это какая-то особенность нового времени, всеобщий инфантилизм, но почему-то сегодня у бойцов правильное мышление, чемпионская ментальность, появляется только в 30-35 лет, когда уже надо заканчивать карьеру. Ведь у Павловича и в 25 была сумасшедшая «физика», борьба, удар, он умел вести бой стратегически (посмотрите поединок с Мохнаткиным), но первый серьезный тест на большой арене он не прошел. Ему понадобился новый большой цикл в 5 лет, чтобы созреть. В итоге... открываем сейчас мужские рейтинги UFC — и видим, что там из 115 бойцов, входящих в топ-15, только 2-3 человека в возрасте 25 лет и один — в возрасте 23 (Мухаммед Мокаев).

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Остальные — до 30-35 все никак не могут созреть, постоянно возвращаются сильнее и сильнее. Извините, ну это смешно. Возьмите Александра Волкова. Только сейчас человек вышел на пик, в 34-35 лет. И это после 40, СОРОКА, боев в профи, 14 лет выступлений. То мышечной массы не хватало, то защиты от тейкдаунов, то ментальности. И вот такой типаж бойца сейчас наиболее распространен в топах UFC. Вечные студенты.

Джуниор Дос Сантос, например, после 5 лет занятий ММА (2006-2011) стал чемпионом UFC. В 27 лет. Даже после 3 лет занятий (как и Федор) он уже был абсолютно зрелым мастером — и физически, и психологически. Посмотрите его бои с Кро Копом, Вердумом, Гонзагой, Ивелом в 2008-2010 годах.

Кейн Веласкез после всего двух боев в профи попал в UFC и начал всех валить. В 28 лет — чемпион UFC, пожалуйста. Джон Джонс доминировал в 23 года, как и Жозе Альдо. Доминик Круз и Ренан Барао — в 25.

Сегодня же ММА стал спортом 30-летних. Привычная картина, которую мы сейчас видим: бойцы (Волкановски, Усман, Адесанья, Стерлинг и т.д.) выигрывают пояс в 29-32, проводят пару-тройку защит, только разгоняются — и тут же врезаются в возрастную стену. 35 лет — уже мертвая зона для всех весовых кроме тяжеловесов. Но и применительно к тяжеловесам нельзя постоянно твердить, что они в 30 только начинают. Если у вас в 30 они только начинают, значит, у вас паршивый ростер.

Мы помним 20-летнего чемпиона мира по боксу Майка Тайсона, мы помним плеяду чемпионов ММА: Федора Емельяненко, Андрея Орловского, Джоша Барнетта, Рикко Родригеса, Джуниора Дос Сантоса, Тима Сильвию — которые были чемпионами и зрелыми мастерами в 24-27 лет. Так что когда дивизион представлен людьми, которым по 30-35, они 10 лет в спорте и до сих пор не на пике... тут вопрос — а развивается ли вообще данный вид спорта?

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Поэтому...

Не надо называть Аспинэлла и Павловича молодыми, молодым поколением и низводить такое высокое понятие, как молодость. Как раз таки когда они были молодыми, они свои тесты не прошли, им понадобилась куча времени, чтобы созреть, и сейчас это уже ветераны спорта, которые находятся во второй половине цикла своего пика.

Этому спорту срочно нужна борзая молодежь, у которой уже в 23-25 лет есть готовое чемпионское мышление и мастерство и которые не будут вечными студентами, живущими с родителями до 30-35 лет.

Не превращайте ММА в спорт 30-35-летних лузеров!

Никогда пиковый 30-35-летний не будет способен на то, на что способен пиковый 23-26-летний.

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В подтверждение мысли про немолодых Павловича и Аспинэлла — их титульная пара не входит даже в топ-13 самых молодых в истории тяжелого веса UFC.

28-летний Кевин Рэндлеман vs 24 летний Пит Уилльямс (за титул на UFC 23)

28-летний Кевин Рэндлеман vs 26-летний Педро Риззо (за титул на UFC 26)

26-летний Тим Сильвия vs 25-летний Рикко Родригес (за титул на UFC 41)

27-летний Тим Сильвия vs 26-летний Джиэн Маккги (за титул на UFC 44)

28-летний Тим Сильвия vs 25-летний Фрэнк Мир (за титул на UFC 48)

28-летний Тим Сильвия vs 26-летний Андрей Орловский (за титул на UFC 51)

26-летний Андрей Орловский vs Джастин Эйлерс (за титул на UFC 53)

26-летний Андрей Орловский vs 31-летний Пол Буэнтелльо (за титул на UFC 55)

30-летний Тим Сильвия vs 28-летний Андрей Орловский (за титул на UFC 59)

30-летний Тим Сильвия vs 28-летний Андрей Орловский (за титул на UFC 61)

29-летний Кейн Веласкез vs 27-летний Джуниор Дос Сантос (за титул на UOF)

30-летний Кейн Веласкез vs 28-летний Джуниор Дос Сантос (за титул на UFC 155)

31-летний Кейн Веласкез vs 29-летний Джуниор Дос Сантос (за титул на UFC 166)

31-летний Павлович и 30-летний Аспинэлл по совокупному среднему возрасту старше их всех.

Вот такая теперь молодежь!