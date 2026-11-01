Кто лучший боец UFC в истории легчайшего веса? Помимо Яна есть пять кандидатур

У каждого свои великие достижения.

Петр Ян после победы над Мерабом Двалишвили на UFC 333 укрепил свои позиции в споре о лучшем бойце в истории легчайшего веса. Россиянин защитил чемпионский пояс, выиграл трилогию со счетом 2:1 и одержал четвертую победу в титульных поединках UFC. При этом по количеству защит он уступает сразу нескольким бывшим чемпионам. Однако у Яна есть другие статистические достижения, а главное — он остается одним из сильнейших бойцов дивизиона уже более восьми лет, не потерпев за всю профессиональную карьеру ни одного досрочного поражения.

На звание лучшего легчайшего бойца претендуют как минимум шесть человек: Ян, Двалишвили, Ти Джей Диллашоу, Доминик Круз, Алджамейн Стерлинг и Ренан Барао. Диллашоу лидирует по количеству побед в титульных боях UFC — пять. У остальных пятерых по четыре, хотя Круз также выиграл бой со Скоттом Йоргенсеном в WEC, по итогам которого получил первый пояс UFC в легчайшем весе. Диллашоу, Круз, Стерлинг, Барао и Двалишвили провели по три успешные защиты, тогда как Ян — одну.

Доминик Круз. Фото Getty Images

Круз и Барао — рекорды двух чемпионов

Первым чемпионом UFC в категории до 61 кг стал Круз. В марте 2010 года он завоевал пояс WEC, победив Брайана Боулза, затем защитил его против Джозефа Бенавидеса, а в декабре того же года выиграл у Йоргенсена и получил статус первого чемпиона UFC. В 2011-м американец защитил титул против Юрайи Фейбера и Деметриуса Джонсона. Последний впоследствии стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе с рекордными 11 последовательными защитами.

Первое чемпионство Круза продолжалось рекордные 1117 дней. Правда, после победы над Джонсоном в октябре 2011-го он больше двух лет не выходил в октагон из-за травм, а в январе 2014-го лишился пояса. В 2016-м американец победил Диллашоу раздельным решением, вернул титул и защитил его против Фейбера. При этом среднее время боя Круза в UFC — 18 минут 20 секунд — остается рекордом дивизиона, а 65,8 процента защиты от значимых ударов подтверждают эффективность его техники передвижения.

Барао обладает другим историческим достижением: к маю 2014 года он провел 35 поединков подряд без поражений. В июле 2012-го бразилец победил Фейбера единогласным решением и завоевал временный пояс, после чего трижды успешно защитил титул. Майкла Макдональда он заставил сдаться после удушающего приема, Эдди Уайнленда нокаутировал ударом ногой с разворота, а в феврале 2014-го остановил Фейбера уже в первом раунде. К тому моменту Барао стал полноценным чемпионом после лишения Круза титула из-за травм.

Бразилец также защищался от 94,7 процента попыток тейкдаунов соперников — это лучший показатель в истории легчайшего веса UFC среди бойцов, соответствующих статистическому минимуму. Однако после поражения от Диллашоу в мае 2014-го Барао больше не смог вернуться на прежний уровень. В реванше он снова проиграл техническим нокаутом, а позднее потерпел еще несколько поражений.

Ти Джей Диллашоу. Фото Getty Images

Диллашоу и Стерлинг — титулы с оговорками

Диллашоу имеет преимущество по количеству побед в титульных боях и досрочным результатам. Все пять выигранных им чемпионских поединков завершились нокаутами или техническими нокаутами. В 2014-м американец остановил Барао в пятом раунде, затем защитил пояс против Джо Сото и повторно нокаутировал бразильца. После поражения от Круза вернул титул в ноябре 2017-го, остановив Коди Гарбрандта во втором раунде, а в реванше победил его уже в первом. Всего у Диллашоу семь побед нокаутами в легчайшем весе UFC — больше только у Веры и О'Мэлли.

Однако в 2019 году американец получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление эритропоэтина и освободил чемпионский пояс. Вернувшись, он победил Кори Сэндхагена раздельным решением, но в 2022-м проиграл Стерлингу техническим нокаутом. На этот бой Диллашоу вышел с поврежденным плечом, поэтому оценивать его поражение без учета травмы некорректно. Но и допинговую дисквалификацию при сравнении спортивного наследия игнорировать нельзя.

Стерлинг лидирует по общему количеству побед в легчайшем дивизионе UFC — 14, столько же у Веры. Американец одержал девять побед подряд, трижды защитил пояс и выиграл четыре титульных поединка. В июне 2020-го он задушил Сэндхагена за 88 секунд, а позднее победил Яна, Диллашоу и Генри Сехудо. Стерлинг также имеет четыре победы сабмишнами в категории до 61 кг и 69 минут 10 секунд суммарного контроля соперников — второй показатель в дивизионе после Двалишвили.

Но история чемпионства Стерлинга требует уточнений. В марте 2021-го он получил пояс из-за дисквалификации Яна, который нанес запрещенный удар коленом в четвертом раунде. В реванше американец победил раздельным решением, причем исход определился первым раундом: двое судей отдали его Стерлингу, один — Яну. Второй и третий раунды выиграл американец, четвертый и пятый — россиянин. По значимым ударам Ян даже имел небольшое преимущество — 63:62, хотя Стерлинг значительно дольше контролировал соперника в партере.

Решение вызвало споры, а Дана Уайт после боя заявил, что насчитал три раунда в пользу Яна. При этом большинство журналистов, чьи оценки собрал MMA Decisions, отдали победу Стерлингу. Поэтому объявлять результат судейской ошибкой нельзя, но и говорить об убедительном превосходстве американца не приходится. Третья защита Стерлинга состоялась против Сехудо и также завершилась раздельным решением. А единственную досрочную победу в чемпионских боях он одержал над травмированным Диллашоу. В августе 2023-го Стерлинг сам проиграл Шону О'Мэлли техническим нокаутом.

Мераб Двалишвили и Петр Ян. Фото Reuters

Двалишвили — рекордсмен по борьбе, дважды проигравший Яну

Самым результативным чемпионом последних лет стал Двалишвили. Грузин завоевал титул в сентябре 2024-го, победив О'Мэлли, а за следующие 12 месяцев трижды защитил его. В январе 2025-го Мераб нанес первое поражение Умару Нурмагомедову, в июне задушил О'Мэлли в реванше, а в октябре выиграл у Сэндхагена единогласным решением. Среди шести рассматриваемых бойцов никто не проводил три успешные защиты за такой короткий срок.

Двалишвили установил несколько рекордов. У него 111 успешных тейкдаунов в легчайшем весе UFC, тогда как у ближайшего преследователя Рики Саймона — 51. Мераб также лидирует по общему количеству нанесенных ударов — 2831, времени контроля соперников — 100 минут 4 секунды и числу побед решениями судей — 11. Его серия из 13 побед подряд в легчайшем дивизионе также является рекордной.

Однако именно Ян дважды подряд победил Двалишвили на пике его карьеры. В декабре 2025-го россиянин выиграл единогласным решением, причем двое судей отдали ему четыре раунда из пяти. В том поединке Петр сам выполнил пять успешных тейкдаунов из девяти попыток и позволил грузину реализовать только два перевода из 29. В октябре 2026-го Мераб попытался перевести Яна рекордные для UFC 58 раз, но добился успеха лишь пять раз, а суммарный контроль составил 1 минуту 54 секунды. Россиянин вновь выиграл, на этот раз со счетом 48:47 на всех трех судейских карточках.

Именно эти победы особенно важны при сравнении бойцов. Двалишвили уверенно побеждал других сильнейших представителей дивизиона, но дважды подряд не смог справиться с Яном. Россиянин нейтрализовал главное преимущество соперника — борьбу, а в октябрьском поединке сумел перестроиться по ходу встречи, выиграв три заключительных раунда после двух проигранных.

Мераб Двалишвили и Петр Ян. Фото AFP

Ян — рекордсмен по ударам и один из лучших в борьбе

По статистике ударной техники Ян превосходит всех конкурентов. На его счету 1584 точных значимых удара в легчайшем весе UFC — абсолютный рекорд категории. Двалишвили занимает второе место с 1380, а Диллашоу и Стерлинг нанесли соответственно 1122 и 1115. Точность Петра составляет 55 процентов, что соответствует шестому месту в дивизионе среди бойцов с достаточным количеством попыток.

Еще один показатель — нокдауны. У Яна их десять, столько же у Гарбрандта. Больше только у Веры и Монтела Джексона — по 14. Причем три нокдауна россиянин оформил в поединке с Фейбером в декабре 2019-го, завершив бой нокаутом в третьем раунде. Двумя нокдаунами отметился в победном поединке с Джимми Риверой. Всего Ян одержал 13 побед в легчайшем весе UFC — столько же, сколько Диллашоу и Двалишвили, и лишь на одну меньше Стерлинга.

Универсальность россиянина подтверждает и борцовская статистика. Ян защищается от 87,7 процента попыток перевода и занимает шестое место в истории дивизиона по этому показателю. При этом сам Петр реализовал 32 тейкдауна — столько же, сколько Стерлинг, хотя американец значительно чаще делает ставку на борьбу. Точность собственных переводов Яна составляет 48,5 процента. Его среднее время боя — 18 минут 4 секунды, третий показатель в категории после Круза и Двалишвили.

По суммарному времени контроля в титульных боях Ян также находится среди лидеров. Если сложить статистику всех шести его чемпионских поединков, включая встречу за временный пояс с Сэндхагеном, получится 19 минут 21 секунда. Для сравнения: у Стерлинга — 19 минут 2 секунды, у Круза — 18 минут 57 секунд, у Диллашоу — 12 минут 56 секунд.

Есть у россиянина и рекорд по количеству бонусов «Бой вечера» в легчайшем весе UFC. Он получал эту награду пять раз: за встречи с Джин Су Соном, Сэндхагеном, О'Мэлли и два поединка с Двалишвили. У Круза и Мераба по четыре таких бонуса.

Петр Ян. Фото AFP

Вернулся на вершину спустя почти пять лет

Главный аргумент в пользу россиянина связан с продолжительностью его выступлений на высшем уровне. В июле 2020 года Ян завоевал первый полноценный титул UFC, остановив Жозе Алдо в пятом раунде. В марте 2021-го он лишился пояса из-за дисквалификации, в октябре того же года выиграл временный титул, победив Сэндхагена, а затем потерпел три поражения подряд. Тем не менее 6 декабря 2025 года он снова стал полноценным чемпионом UFC, победив Двалишвили.

Между потерей и возвращением пояса прошло ровно четыре года и девять месяцев. За это время Ян ни разу не оказался полностью неконкурентоспособным. Поражение Стерлингу в апреле 2022-го было раздельным решением, как и последующее поражение О'Мэлли. Причем во встрече с Шоном все 26 журналистов, оценки которых рассматривало MMA Fighting, посчитали победителем россиянина. Ян провел шесть успешных тейкдаунов, контролировал соперника 5 минут 44 секунды и уступил только на двух судейских карточках со счетом 28:29.

Единственным крупным поражением Яна в UFC остается первый бой с Двалишвили в марте 2023 года. Тогда все три судьи отдали Мерабу пять раундов, а грузин предпринял 49 попыток тейкдаунов, реализовав 11. Позднее россиянин объяснил, что вышел на поединок с серьезным повреждением правого плеча и практически не мог пользоваться рукой. По его словам, травма была настолько тяжелой, что он с трудом удерживал даже бутылку воды. Эти обстоятельства не отменяют победу Двалишвили, но помогают понять, почему тот бой настолько отличался от двух последующих.

Примечательно, что за всю профессиональную карьеру Ян ни разу не проигрывал досрочно. При рекорде 21 победа и пять поражений у него три проигрыша раздельными решениями, один — единогласным и один — дисквалификацией. Даже первое поражение, от Магомеда Магомедова в ACB в 2016 году, было раздельным решением. Позднее Петр взял у него реванш.

Петр Ян. Фото AFP

Почему Ян — лучший в истории дивизиона

При оценке величия бойца количество защит нельзя игнорировать, и здесь Ян действительно уступает конкурентам. Однако он уже дважды становился полноценным чемпионом, выигрывал временный титул и побеждал сильнейших представителей разных поколений легчайшего веса. При этом россиянин добился успеха не только благодаря ударной технике, но и за счет защиты от борьбы и способности менять тактику по ходу поединка.

Главное преимущество Яна — сочетание статистических достижений и стабильности на протяжении многих лет. В отличие от большинства других чемпионов, он ни разу не проигрывал досрочно, а после серии неудач сумел вернуть титул спустя почти пять лет. Круз и Барао установили исторические рекорды, Диллашоу выиграл больше чемпионских боев, Стерлинг и Двалишвили имеют более впечатляющие показатели по отдельным критериям. Но если учитывать всю совокупность достижений, уровень соперников и продолжительность карьеры на высшем уровне, лучшим бойцом в истории легчайшего веса UFC можно считать Петра Яна.