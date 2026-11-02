UFC анонсировал бой Уиттакера и Гуськова на турнире в Австралии

Промоушен UFC объявил о предстоящем поединке бывшего чемпиона в среднем весе Роберта Уиттакера и бойца из Узбекистана Богдан Гуськова. Он станет соглавным событием UFC Fight Night в Сиднее (Австралия) 7 февраля 2027 года.

Уиттакеру 35 лет. Его последний бой состоялся в июле на турнире UFC 329: тогда боец успешно дебютировал в полутяжелом весе, одержав победу над россиянином Никитой Крыловым — поединок завершился техническим нокаутом. В профессиональных ММА у него 27 побед и 9 поражений.

Богдану Гуськову 34 года. В своем предыдущем выступлении он уступил россиянину Магомеду Анкалаеву на турнире UFC Fight Night 282, который проходил в Абу-Даби (ОАЭ). На его счету 18 побед, 4 поражения и 1 ничья в профессиональных ММА.

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