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Александр Волкановски победил Мовсара Евлоева на UFC 333: рекорды чемпиона, 9 титульных побед, 12 боев за пояс подряд и место в истории ММА

Волкановски в цифрах. В 11 боях UFC не проиграл ни раунда, самый возрастной чемпион в истории легких весов

Никита Горшенин
Корреспондент
Александр Волкановски.
Фото AFP
Великий.

Александр Волкановски нокаутировал Мовсара Евлоева и неожиданно обострил борьбу за пятерку величайших в истории.

Считаем всё для нашей рубрики «В цифрах».

Лучший рекорд в истории дивизиона после 15 боев

Волкановски только раз в карьере проиграл в полулегком весе — Илие Топурии. Три других поражения были в полусреднем и легком. В истории 66 кг в UFC нет человека успешнее его на дистанции первых 15 боев.

  • Александр Волкановски / 14-1 после 15 боев в полулегком весе UFC
  • Макс Холлоуэй / 12-3
  • Арнольд Аллен / 12-3
  • Даррен Элкинс / 12-3
  • Жозе Альдо / 11-4
  • Яир Родригес / 11-4

Если бы мы считали у Альдо, начиная с первого боя в WEC (а на тот момент это была сильнейшая и единственная лига с полулегким дивизионом), у него было бы 15-0, включая первые 7 боев в UFC.

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Больше всего титульных побед в истории дивизиона

Победа над Евлоевым вывела Алекса в лидеры.

  • Волкановски / 9 титульных побед
  • Альдо / 8
  • Холлоуэй / 5

Любопытно, что все свои титульные победы Волкановски одержал после 31 года. Мы привыкли думать, что для громадного наследия нужно начинать брать титулы с молодых лет, чтобы успеть — но тут случай такой. Первая титульная в 31, последняя (пока) девятая — в 38.

Фото AFP

Самый возрастной чемпион в истории легких весов UFC

Этот пункт сильнее всего сейчас работает на величие Волкановски. Он первым из мужчин в легких весах победил в титульнике в 35, 36, 37 и теперь 38. Самые возрастные титульные победы в истории легких весов UFC:

  • Александр Волкановски победил Мовсара Евлоева в 38 лет и 27 дней
  • Валентина Шевченко победила Вейли Жанг в 37 лет 8 месяцев и 9 дней
  • Джастин Гэтжи победил Илию Топурию в 37 лет 7 месяцев и 2 дня
  • Александр Волкановски победил Диего Лопеса в реванше в 37 лет 4 месяцев и 3 дня
  • Джастин Гэтжи победил Пэдди Пимблетта в 37 лет 2 месяцев и 11 дней
  • Валентина Шевченко победила Манон Фьоро в 37 лет 2 месяцев и 3 дня
  • Александр Волкановски победил Диего Лопеса в 36 лет 6 месяцев и 14 дней
  • Валентина Шевченко победила Алексу Грассо в 36 лет 6 месяцев и 6 дней
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Самый низкорослый чемпион в истории дивизиона

Удивительно, что в 2026 году в этой весовой титул держит человек с ростом 168 см самый низкий чемпион в истории дивизиона. Бойцы в последние семь-восемь лет значительно укрупнились, уже нередкое явление 180 см в легчайшем весе (О'Мэлли, Сэндхэген), а тут полулегкий. Мы помним Забита Магомедшарипова в этом весе с 185 см, Холлоуэя и Яира со 180 см, но Волкановски рост никогда не мешал. Это вообще боец уникальный — он умеет драться в агрессивной наступательной манере, как маленький боксер (бои против Мендеса, Евлоева, первый бой против Махачева), и умеет драться длинно, на отходах, выбрасывая огромное количество лоукиков.

Фото AFP

12 боев подряд дерется за пояса

С декабря 2019-го Волк не участвует в других боях, кроме как титульных.

  • Джон Джонс / 17 титульных боев подряд
  • Деметриус Джонсон / 13
  • Валентина Шевченко / 13
  • Джордж Сен-Пьер / 12
  • Александр Волкановски / 12
  • Израэль Адесанья / 12

После 50 раундов в UFC счет по раундам был всего на 2% хуже, чем у Махачева. В 11 боях не проиграл ни раунда

  • Ислам Махачев — 43-7 по раундам после 50 раундов в UFC. 86% выигранных раундов
  • Александр Волкановски — 42-8. 84% выигранных раундов

И это при том, что Волкановски дрался в стойке гораздо больше, а в стойке всегда рискованнее. О чем говорить, если человек привез 5-0 по раундам Холлоуэю (и 4-1 в их первом бою), 5-0 - Ортеге, 5-0 - Лопесу в реванше, 3-0 Альдо (единственный бой в карьере Альдо из дошедших до решения, где он не выиграл раунда), 4-0 Зомби, 3-0 -Яиру Родригесу, 2-0 Евлоеву... В 11 боях UFC Волкановски не проиграл ни раунда, это фантастика. Только в одном бою из 19 он не выиграл раунда — реванш с Махачевым. Бой, на который он вышел на 10-дневном уведомлении.

После 65 раундов в UFC у Волкановски счет 53-12. Это 81,54% выигранных раундов. Высочайший показатель для маленького ударника, просто запредельный.

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Побил топов из трех поколений полулегкого веса

Победил поколение Альдо, Мендеса и Элкинса (1984-1986 г.р.), поколение Холлоуэя, Ортегу, Родригеса (1991-1992) и победил Евлоева (1994). Не справился с Топурией (1997), которого можно считать даже четвертым поколением в этом ряду. Но стоит и помнить, что выходил он на этот бой очень быстро, после тяжелого поражения нокаутом.

Александр Волкановски и Мовсар Евлоев.
Фото AFP

Единственный в истории, кто потерял пояс возрастным бойцом после долгой доминации и вернул его в долгое владение

Три бойца в истории UFC выходили на два длинных периода владения пояса, разделенных поражением. Мэтт Хьюз, Валентина Шевченко, Александр Волкановски. Под длинным мы имеем в виду первый этап владения не меньше пяти титульных побед подряд, а затем — после поражения и утраты пояса — возвращение как минимум с тремя победами. Волкановски из этих трех бойцов был старше всего, когда потерял пояс (35 лет и 4 месяца), и не просто потерял, а прошел через два поражения подряд тяжелыми нокаутами. Но сумел вернуть пояс и сделать три титульных победы кряду. После таких успехов Волк точно не ниже топ-5 величайших в истории в UFC, а со взятием второго пояса (Гэтжи непрост, но по силам) может вмешаться даже в топ-3. Подвинется кто-то из четверки Джонс, Махачев, Мышонок, Сен-Пьер.

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Четыре граунд-энд-паунд финиша

Обойденная вниманием его сторона — способность добивать в партере. Он финишировал так Евлоева, Кеннеди, Касую и Яира Родригеса. Некоторым показалось, что Евлоев сломался, сдался, но нет. Во-первых, он был потрясен в стойке, во-вторых, Волкановски очень жестко добивает. Этот его компонент недооценивают, вспомните, как он добивал в пятом раунде Ислама Махачева, какая была амплитуда ударов и давление сверху.

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Александр Волкановски
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