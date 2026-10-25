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Петр Ян — Мераб Двалишвили: пресс-конференция российского бойца по итогам поединка на UFC 333

«Мне хотелось блистать». Петр Ян — о победе над Двалишвили, шортах и возможном бое с Волкановски

Егор Сергеев
корреспондент
Петр Ян.
Фото Getty Images
Главное с пресс-конференции после UFC 333.
ММА UFC: Ян — Двалишвили

Петр Ян провел пресс-конференцию после победы над Мерабом Двалишвили на UFC 333 в Абу-Даби. Россиянин защитил пояс в легчайшем весе единогласным решением судей — все трое отдали ему победу со счетом 48:47. После боя чемпион рассказал о том, как выдержал прессинг соперника, объяснил, что мешало ему в поединке, и поделился планами на будущее.

О давлении Двалишвили

Россиянин признал, что постоянный натиск грузинского бойца мог стать серьезным испытанием, но рассчитывал переломить ход поединка за счет терпения.

«Нет, безусловно, когда на тебя с первых секунд оказывают такое давление, ты можешь сломаться. Я чувствовал, что Мераб делает свою работу, но понимал: если сейчас перетерплю и продолжу делать свое дело, то уже он начнет ломаться.

Я недавно где-то говорил, что алмазы зарождаются под высочайшим давлением на глубине от 100 до 250 метров в ядре Земли. Представляете? Потом их выдавливают и так далее. Температура сумасшедшая. Все это — то давление, под которым ты можешь либо сломаться, либо блистать. Сегодня мне хотелось блистать», — сказал Ян.

Петр Ян (справа) и&nbsp;Мераб Двалишвили.UFC 333. Великая трилогия Яна и Мераба, два Волка и поражение Евлоева

О шортах

По ходу поединка Ян несколько раз поправлял шорты, которые сползали во время разменов. После боя россиянин объяснил — ему понравилась экипировка, но подвела резинка.

«Шорты неплохие. Я хотел, чтобы был флаг наш. Только с резинкой борщанули, большевата она была. Боялся, что они потеряются на повороте где-нибудь», — отметил чемпион.

Петр Ян и Мераб Двалишвили.
Фото Global Look Press

О четвертом бое с Двалишвили

Трилогия завершилась победой Яна, однако россиянин не стал полностью исключать еще одну встречу с грузинским бойцом.

«Касательно четвертого поединка — все имеет место быть, пока мы живы, если UFC это будет интересно, я не говорю нет, только газ», — заявил Ян.

Петр Ян.«Готов драться с любым — Сонг Ядонг, Кинг Конг». Что говорили после исторического боя Яна и Двалишвили

О домашнем турнире

Ян также высказался о возможности проведения турнира промоушена в России. По его словам, Екатеринбург отлично подойдет.

«У нас построили новую крутую современную арену, плюс есть инфраструктура, очень интересно было бы провести бой в России. Я даже знаю, что люди готовы это организовать», — признался Петр.

Фото Global Look Press

О новом весе

На UFC 333 Алекс Волкановски победил Мовсара Евлоева техническим нокаутом во втором раунде. После этого Яна спросили, готов ли он сменить весовую категорию ради встречи с австралийцем.

«Честно, пока об этом не думал, но все возможно, мы как бы долгое время тренировались, мы начинали вообще там в 2014-м, тренировались, часто пересекались в Таиланде.

Крутая история, если бы в этом была заинтересованность сторон, то можно было об этом думать. Но я думаю, что на данный момент есть у меня еще в моем дивизионе работа, которую нужно проделать. Опять же, если это будет интересно и мне, и в целом, то будем еще шуметь», — подчеркнул россиянин.

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Мераб Двалишвили
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