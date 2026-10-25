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Петр Ян — Мераб Двалишвили, UFC 333, реакция на бой, слова Яна и Двалишвили, мнение бойцов UFC

«Готов драться с любым — Сонг Ядонг, Кинг Конг». Что говорили после исторического боя Яна и Двалишвили

Егор Сергеев
корреспондент
Петр Ян.
Фото Getty Images
С вердиктом судей согласились не все.

Петр Ян поставил точку в трилогии с Мерабом Двалишвили, победив грузинского бойца единогласным решением судей на турнире UFC 333 в Абу-Даби. После поединка россиянин получил поздравления от соперника — и признание коллег.

ММА UFC: Ян — Двалишвили

«Он побил меня сегодня»

Ян вышел на бой вместе с сыновьями и флагом — и все было не зря: он защитил титул в легчайшем весе. Для Петра это была третья встреча с Двалишвили: в марте 2023 года победил грузин, в декабре 2025-го россиянин взял реванш, а теперь выиграл решающий поединок трилогии.

«Мне очень приятна поддержка зрителей. Я это очень ценю. Благодаря вашему присутствию и участию такие шоу получаются. Я не выбираю соперников. Я готов драться с любым. Сонг Ядонг, Кинг Конг. Главное, чтобы сделал вес», — сказал Петр в октагоне.

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Проигравший в свою очередь поздравил соперника и признал его превосходство.

«Единственный сюрприз сегодня — я сам. Не люблю отмазок, но я могу выступить лучше. Поздравления Петру Яну и его семье, хороший бой, он побил меня сегодня. Он был лучше, он победитель», — отметил Мераб.

Мераб Двалишвили.
Фото Getty Images

Бойцы UFC оценили трилогию

Яркий поединок мало кого оставил равнодушным. Победитель UFC 6 Олег Тактаров в интервью «СЭ» признался, что остался доволен.

«Бой прошел так, как я ожидал. Мераб неправильно силы распределил — слишком сильно выложился в первых двух раундах. Двалишвили понимал, что он не нокаутирует и не задушит Петю. И он все равно работал в лишнего — это тактическая ошибка. Два классных бойца с яйцами, но Петр нашел мотивацию во время боя, когда проиграл первые два раунда. На этот бой удобно было настроиться в этом плане», — сказал Тактаров.

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Представители мира ММА активно обсуждали произошедшее в социальных сетях. Бывший боец UFC Майкл Кьеза похвалил Петра и Двалишвили.

«Какой бой! Невероятное выступление обоих парней. Мераб давил в своем фирменном стиле, а Ян был таким расчетливым снайпером. Это было настоящее удовольствие», — написал Кьеза.

Боец UFC Белал Мухаммад обратил внимание на выносливость российского чемпиона.

«Он пережил кардио Мераба — это безумие... Какой бой, какая трилогия!» — подчеркнул американец.

Экс-участница промоушена Перл Гонсалес отметила терпение Яна.

«Петр — такой терпеливый боец... Мои нервы этого не выдерживают! Какую же трилогию мы увидели!» — сообщила она.

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Правда, с вердиктом судей согласились не все. Экс-представительница UFC Джессика Пенн усомнилась.

«Я не рефери, но... По-моему, победил Мераб. В любом случае — был замечательный бой!» — посчитала спортсменка.

Бывший двукратный чемпион UFC Доминик Круз высоко оценил навыки бойцов.

«Выступление высшего класса от обоих чемпионов — Яна и Мераба», — заявил американец.

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Боец Мэтт Браун отреагировал с юмором.

«Может, просто смотреть, как Ян и Мераб дерутся раз в месяц?» — пошутил он.

О многом говорит и реакция босса промоушена Даны Уайта.

«Петр Ян теперь величайший боец легчайшего веса? Трудно сказать «нет», — ответил он журналистам.

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