Бокс без яиц и без драки от Даны Уайта. Райан Гарсия нокаутировал Конора Бенна

Этой ночью в США на турнире Zuffa Boxing Райан Гарсия нокаутировал Конора Бена, и это было даже слишком легко.

Бокс Профессиональный бокс: Гарсия — Бенн

Я никогда не говорил, что Райан Гарсия — плохой боксер. Но в кругах и боксерских, и околобоксерских такое мнение широко распространено. По крайней мере, так было еще недавно.

То, что часто вспоминают про Райана — был нокаутирован Джервонтой Дэвисом, а после в раздевалке то ли Конор Макгрегор, то ли очень похожий на него человек доказывал Гарсии, что он будущее и нужно делать реванш.

Не сделал вес перед боем с Девином Хэйни, отдал ему полтора миллиона штрафа, но затем вышел на церемонию взвешивания с пивом, а затем избил Девина на ринге. Сдал положительный допинг-тест, из-за чего результат боя отменен.

Прибыл на пресс-конференцию на лошади. Проиграл Ролли Ромеро, после поражения от Ролли — плакал, сидя в машине. Снял и выпустил видеоклип «Я молюсь за своих хейтеров», снимал видео, где читает рэп, сидя в мерседесе, пока орангутанг на сиденье рядом ест виноград. И чемпионка в нескольких весовых категориях Кларесса Шилдс отказала ему родить ребенка — да, он ее об этом просил, в соцсетях.

Райан Гарсия, Дана Уайт и Конор Бенн. Фото Global Look Press

Все, в общем, не перечислить, проще процитировать самого Райана: « 99% того, что я делаю, — это троллинг». И в его случае это работает, но только потому, что у него смазливая физиономия, хороший опыт в любительском боксе (230 боев и 215 побед), скорость рук ничего, голова соображает, а еще навыки работы с медиа выше среднего. И благодаря последнему легко его пиарить как «особенного боксера», «не такого, как все», «новое поколение». И потому неважно, будет он проигрывать, попадаться на допинге или просто творить какую-то дичь — его будут возвращать в обойму для денежных боев. Сейчас его промоутер Оскар Де Ла Хойя, но он не был организатором боя с Конором Бенном. Его сделал Дана Уайт под брендом Zuffa Boxing , а Оскар, который находится с ним в натянутых отношениях, даже не пришел на шоу.

Дана Уайт, кстати, испортив всем нам цирк, отобрал яйца у Гарсии перед прессухой. Не сам, конечно, его служба безопасности, но как будто Дана оказался против того, чтобы размазывать куриный белок и желток по физиономии Конора Бенна. Возможно, это как-то связано с тем, что он верил в Бенна и платит ему 15 млн долларов, увел из заботливых рук Эдди Хирна и вообще как будто Конор стал первым именитым боксером, подписавшимся с Zuffa Boxing .

И — да, конечно, он ему переплачивает, как делал и Эдди Хирн. У нас уникальная (нет) история, сын легендарного Темного Разрушителя — Найджелла Бенна, не показавший в боксе ничего особенного, но уже успел сдать положительный допинг-тест — и оправдывался тем, что переел куриных яиц, за что Крис Юбенк — младший эти яйца и разбил ему о лицо. В современном боксе очень легко с правильным промоутером взять хоть какой-то титул, но в 29 лет у Конора нет ни одного значимого пояса. У Эдриена Бронера в этом возрасте было 4 чемпионства в 4 весовых категориях, например.

Вся репутация Бенна, получается, это имя его отца, два боя с Крисом Юбенком — младшим, тоже сыном легендарного отца, первый бой Конор проиграл, во втором победил — но Юбенк был как будто измучен весогонкой. После этого победа над Реджисом Прогрэ, который выходил на ринг с травмами руки, глаза, ребра и челюсти.

И вот у нас на ринге два боксера с претензией на то, что они особенные, репутация — чисто продукт, созданный медиа и промоутерами, и шанс на то, что бокс будет разочаровывающий — очень велик. Но бой не расстроил, потому что он не был затянутым и скучным. Все уложилось в два раунда. Бенн, выглядевший совсем иссушенным в тренировочном лагере, а затем хваставшийся, что набрал после взвешивания больше 13 кг, наверное, хотел поразить всех не цифрами, а ударной мощью.

Райан Гарсия. Фото Getty Images

Но длительное обезвоживание лишает тебя стойкости к пропущенным, это, казалось бы, давно известный факт, но, как и многие бойцы, Бенн решил учиться на своем опыте. Никакой экстрамощи в поединке он не предъявил, Гарсия четко видел, как, кидаясь вперед, Конор открывается под правый навстречу, ударил несколько раз — и во втором раунде попал. Нокдаун был тяжелым, Бенн встал, но собрался и даже под градом добивающих ударов Гарсии, стоя на канатах, мог бы отзащищаться... но рефери бой остановил, хотя ничего весомого он там не пропустил. Но Райан Гарсия умеет производить впечатление быстрыми сериями не только на зрителей, видимо. Технический нокаут во втором раунде, Райан защитил пояс WBC в полусреднем весе, вызвал на бой Теофимо Лопеса, тот сидел в зале и попытался прорваться в ринг, что-то кричал в ответ, но опять сработала охрана, не допустив веселья.

Не пускать Тео к Гарсии — это, конечно же, решение не охраны, а Даны Уайта и его гениальных управленцев. И это дурацкое решение, как с яйцами. Я ни на секунду не верю в то, что Лопес и Гарсия устроили бы драку, даже не факт, что потолкались бы — было бы безопасное веселье с контролируемым хаосом, что гарантировало бы высокий интерес к следующему бою что одного, что второго. Но Уайт в UFC слишком часто имел дело с дагестанцами и чеченцами, которые вечно выпрыгивают из клетки или, наоборот, залетают в нее толпой, чтобы кого-то бить. И, судя по всему, решил, что «слишком стар для этого дерьма» и в его боксерском проекте этого не должно быть. Без яиц и без драки.