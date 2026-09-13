Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Статьи
Календарь Рейтинги Бойцы Новости Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс
Райан Гарсия — Конор Бенн: результат и обзор боя на турнире Zuffa Boxing в Лас-Вегасе 13 сентября 2026

Бокс без яиц и без драки от Даны Уайта. Райан Гарсия нокаутировал Конора Бенна

Райан Гарсия защитил титул WBC в поединке с Конором Бенном
Андрей Баздрев
Обозреватель
Конор Бенн и Райан Гарсия.
Фото Getty Images
Этой ночью в США на турнире Zuffa Boxing Райан Гарсия нокаутировал Конора Бена, и это было даже слишком легко.
Бокс Профессиональный бокс: Гарсия — Бенн

Я никогда не говорил, что Райан Гарсия — плохой боксер. Но в кругах и боксерских, и околобоксерских такое мнение широко распространено. По крайней мере, так было еще недавно.

То, что часто вспоминают про Райана — был нокаутирован Джервонтой Дэвисом, а после в раздевалке то ли Конор Макгрегор, то ли очень похожий на него человек доказывал Гарсии, что он будущее и нужно делать реванш.

Не сделал вес перед боем с Девином Хэйни, отдал ему полтора миллиона штрафа, но затем вышел на церемонию взвешивания с пивом, а затем избил Девина на ринге. Сдал положительный допинг-тест, из-за чего результат боя отменен.

Прибыл на пресс-конференцию на лошади. Проиграл Ролли Ромеро, после поражения от Ролли — плакал, сидя в машине. Снял и выпустил видеоклип «Я молюсь за своих хейтеров», снимал видео, где читает рэп, сидя в мерседесе, пока орангутанг на сиденье рядом ест виноград. И чемпионка в нескольких весовых категориях Кларесса Шилдс отказала ему родить ребенка — да, он ее об этом просил, в соцсетях.

Райан Гарсия, Дана Уайт и Конор Бенн.
Фото Global Look Press

Все, в общем, не перечислить, проще процитировать самого Райана: «99% того, что я делаю, — это троллинг». И в его случае это работает, но только потому, что у него смазливая физиономия, хороший опыт в любительском боксе (230 боев и 215 побед), скорость рук ничего, голова соображает, а еще навыки работы с медиа выше среднего. И благодаря последнему легко его пиарить как «особенного боксера», «не такого, как все», «новое поколение». И потому неважно, будет он проигрывать, попадаться на допинге или просто творить какую-то дичь — его будут возвращать в обойму для денежных боев. Сейчас его промоутер Оскар Де Ла Хойя, но он не был организатором боя с Конором Бенном. Его сделал Дана Уайт под брендом Zuffa Boxing, а Оскар, который находится с ним в натянутых отношениях, даже не пришел на шоу.

Дана Уайт, кстати, испортив всем нам цирк, отобрал яйца у Гарсии перед прессухой. Не сам, конечно, его служба безопасности, но как будто Дана оказался против того, чтобы размазывать куриный белок и желток по физиономии Конора Бенна. Возможно, это как-то связано с тем, что он верил в Бенна и платит ему 15 млн долларов, увел из заботливых рук Эдди Хирна и вообще как будто Конор стал первым именитым боксером, подписавшимся с Zuffa Boxing.

Райан Гарсия нокаутировал Франсиско Фонсеку.Панчер с лицом солиста бойз-бенда. В США растет новый король бокса

И — да, конечно, он ему переплачивает, как делал и Эдди Хирн. У нас уникальная (нет) история, сын легендарного Темного Разрушителя — Найджелла Бенна, не показавший в боксе ничего особенного, но уже успел сдать положительный допинг-тест — и оправдывался тем, что переел куриных яиц, за что Крис Юбенк — младший эти яйца и разбил ему о лицо. В современном боксе очень легко с правильным промоутером взять хоть какой-то титул, но в 29 лет у Конора нет ни одного значимого пояса. У Эдриена Бронера в этом возрасте было 4 чемпионства в 4 весовых категориях, например.

Вся репутация Бенна, получается, это имя его отца, два боя с Крисом Юбенком — младшим, тоже сыном легендарного отца, первый бой Конор проиграл, во втором победил — но Юбенк был как будто измучен весогонкой. После этого победа над Реджисом Прогрэ, который выходил на ринг с травмами руки, глаза, ребра и челюсти.

И вот у нас на ринге два боксера с претензией на то, что они особенные, репутация — чисто продукт, созданный медиа и промоутерами, и шанс на то, что бокс будет разочаровывающий — очень велик. Но бой не расстроил, потому что он не был затянутым и скучным. Все уложилось в два раунда. Бенн, выглядевший совсем иссушенным в тренировочном лагере, а затем хваставшийся, что набрал после взвешивания больше 13 кг, наверное, хотел поразить всех не цифрами, а ударной мощью.

Райан Гарсия.
Фото Getty Images

Но длительное обезвоживание лишает тебя стойкости к пропущенным, это, казалось бы, давно известный факт, но, как и многие бойцы, Бенн решил учиться на своем опыте. Никакой экстрамощи в поединке он не предъявил, Гарсия четко видел, как, кидаясь вперед, Конор открывается под правый навстречу, ударил несколько раз — и во втором раунде попал. Нокдаун был тяжелым, Бенн встал, но собрался и даже под градом добивающих ударов Гарсии, стоя на канатах, мог бы отзащищаться... но рефери бой остановил, хотя ничего весомого он там не пропустил. Но Райан Гарсия умеет производить впечатление быстрыми сериями не только на зрителей, видимо. Технический нокаут во втором раунде, Райан защитил пояс WBC в полусреднем весе, вызвал на бой Теофимо Лопеса, тот сидел в зале и попытался прорваться в ринг, что-то кричал в ответ, но опять сработала охрана, не допустив веселья.

Не пускать Тео к Гарсии — это, конечно же, решение не охраны, а Даны Уайта и его гениальных управленцев. И это дурацкое решение, как с яйцами. Я ни на секунду не верю в то, что Лопес и Гарсия устроили бы драку, даже не факт, что потолкались бы — было бы безопасное веселье с контролируемым хаосом, что гарантировало бы высокий интерес к следующему бою что одного, что второго. Но Уайт в UFC слишком часто имел дело с дагестанцами и чеченцами, которые вечно выпрыгивают из клетки или, наоборот, залетают в нее толпой, чтобы кого-то бить. И, судя по всему, решил, что «слишком стар для этого дерьма» и в его боксерском проекте этого не должно быть. Без яиц и без драки.

Райан Гарсия победил Девина Хейни.Райан Гарсия: из андердога в короли. Как победить Девина Хейни, заставив всех себя ненавидеть

В андеркарде чемпион в первом тяжелом весе Джей Опетайя размягчал корпус Ноэля Микаэляна, заставил его опустить руки, затем перевел огонь на голову и нокаутировал. Точнее, ударил несколько раз так, что тот не смог внятно ответить на вопрос рефери, хочется ли еще продолжать. В ринге оказался Давид Бенавидес, тоже владеющий поясом в этом весе (и с этим у Zuffa Boxing проблем не возникло), устная договоренность вроде бы зафиксирована — а это значит, что все слова о бое Бенавидеса с Биволом или Бетербиевым — только лишь слова. Но это мы и так знали раньше.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Бокс
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Рейс подставил ЦСКА: защитник толкнул Танашева после удаления — ему грозит длительная дисквалификация
БРИКС усиливает глобальные амбиции. Что пишут СМИ
Разин предлагает бить буллиты на раздевание, Ротенберг - до и после игры. Что произошло после выдвижения абсурдной идеи КХЛ
Рыбакина победила Соболенко в финале US Open-2026
В МВД назвали способы выявить заражение смартфона вирусом
В Кремле не исключили возобновления трехсторонних переговоров по Украине в октябре
Популярное видео
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Бетис»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Бетис»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
АЕК — ЛАСК: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
АЕК — ЛАСК: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Локомотив»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Локомотив»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Родина»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Родина»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

День, когда убили Тупака и Тайсон размазал Брюса Селдона
Новости
RSS RSS
Все новости