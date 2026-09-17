Адесанья считает, что Руффи победит Царукяном в третьем раунде на UFC 331

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился прогнозом на предстоящий поединок россиянина Армана Царукяна и бразильца Маурисио Руффи.

«Он просто сразу пойдет вперед. Если Арман сможет схватить его в начале боя, у него могут возникнуть проблемы, потому что он сможет попытаться вымотать его. Однако, с другой стороны, он умеет восстанавливаться. Но я думаю, если Руффи просто будет держать дистанцию, хорошо работать ногами и не прижиматься к сетке, он будет постоянно доставать Армана. И однажды попадет. Если нет, то позже, когда Арман устанет после попыток перевести его в партер, Руффи его подловит. Поэтому я ставлю на Руффи. Третий раунд. Победа в третьем раунде», — сказал Адесанья в видео на своем YouTube-канале.

Поединок Царукяна и Руффи в легком весе состоится 20 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США).