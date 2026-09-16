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UFC 331 Ван — Пантожа 2: дата, время и место турнира, полный кард, бой Царукян — Руффи, где смотреть трансляцию 20 сентября 2026

UFC 331 Ван — Пантожа 2: дата, полный кард, бой Царукяна — основная информация о турнире

Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Главная информация о номерном турнире UFC в Лос-Анджелесе.

Дата и место проведения UFC 331

Турнир UFC 331 состоится в ночь на воскресенье, 20 сентября. Вечер смешанных единоборств примет «Крипто.ком Арена» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Ранние предварительные бои начнутся ориентировочно в 0.30 по московскому времени, предварительный кард — в 2.00 мск. Главный кард стартует в 4.00 мск.

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Кард боев UFC 331

На турнире UFC 331 состоится 12 боев. Главное событие ивента — реванш за чемпионский пояс в наилегчайшем весе между Джошуа Ваном и Александром Пантожей.

В клетку выйдут бойцы из Мьянмы, Бразилии, Армении, Южной Кореи, США, Польши, Эквадора, Канады, Австралии, Кубы, и Грузии.

Главный кард

  • Джошуа Ван (17-2, Мьянма/США) — Александр Пантожа (30-6, Бразилия)

  • Арман Царукян (23-3, Армения/Россия) — Маурисио Руффи (14-2, Бразилия)

  • Патрисио Фрейре (37-9, Бразилия) — Ду Хо Чой (17-4-1, Южная Корея)

  • Иво Бараневский (9-0, Польша) — Алонзо Мэнифилд (18-6-1, США)

  • Гейбл Стивсон (4-0, США) — Шон Шараф (4-2, США)

Предварительный кард

  • Чарльз Жорден (18-8-1, Канада) — Марлон Вера (23-12-1, Эквадор)

  • Тай Туиваса (15-10, Австралия/Самоа) — Робелис Деспейн (6-2, Куба)

  • Майкл Асвелл (11-5, США) — Джу Сан Ю (9-1, Южная Корея)

  • Райан Гандра (10-1, Бразилия) — Оззи Диас (10-3, США)

Ранний предварительный кард

  • Эдмен Шахбазян (16-6, США/Армения) — Брунно Феррейра (15-4, Бразилия)

  • Кейси О'Нилл (11-2, Шотландия/Австралия) — Эдуарда Моура (12-2, Бразилия)

  • Гига Чикадзе (15-6, Грузия) — Жоандерсон Брито (19-5-1, Бразилия)

Отмененные бои

  • Арман Царукян (23-3, Армения/Россия) — Чарльз Оливейра (37-11-0-1, Бразилия) — отказ Оливейры

  • Ренато Мойкано (21-7-1, Бразилия) — Брайан Ортега (16-5-0-1, США/Мексика) — травма Ортеги

Арман Царукян.
Фото Соцсети

Арман Царукян — Маурисио Руффи: статистика бойцов, результаты последних боев

Бой Армана Царукяна и Маурисио Руффи станет соглавным событием UFC 331. Поединок пройдет в легком весе и рассчитан на пять раундов. Царукян занимает второе место в рейтинге дивизиона, Руффи — седьмое. Изначально соперником русско-армянского бойца вновь должен был стать бразилец Чарльз Оливейра, однако Оливейра снялся с боя из-за гибели его тренера и одноклубника Аллана Насименту.

ММА UFC: Царукян — Руффи

29-летний Царукян одержал 23 победы и потерпел 3 поражения в профессиональных ММА. Рост бойца — около 170 см, размах рук — 184 см. В его рекорде девять побед нокаутом и шесть сабмишном.

Последний бой Царукян провел 22 ноября 2025 года. На турнире UFC в Катаре он победил Дэна Хукера удушающим приемом во втором раунде. Победная серия Царукяна достигла пяти боев. Ранее в нее вошла победа раздельным решением над бывшим чемпионом UFC Чарльзом Оливейрой на UFC 300.

Царукян должен был провести титульный бой с Исламом Махачевым в январе 2025 года, но снялся накануне UFC 311 из-за проблем со спиной. После этого армяно-российский боец так и не получил новую возможность оспорить пояс.

30-летний Руффи имеет рекорд 14-2. Рост бразильца — 180 см, размах рук — около 191 см. 13 из 14 профессиональных побед Руффи одержал нокаутом. Только один его выигранный бой прошел всю дистанцию.

В 2026 году Руффи одержал две яркие победы. 31 января он остановил Рафаэля Физиева во втором раунде на UFC 325, а 14 июня нокаутировал Майкла Чендлера за 31 секунду до конца первого раунда. До этого бразилец проиграл Бенуа Сен-Дени сабмишном в сентябре 2025 года.

Арман Царукян считает, что в случае поражения Руффи, для него будет закрыта дорога к титульному бою.

«Я воспринимаю Маурисио Руффи как свой титульный бой. Если я проиграю этот бой, я больше никогда не увижу титульный бой. Поэтому я сверхмотивирован, сверхголоден. У него хороший удар, он нокаутировал многих, но сейчас — мое время», — приводит слова Царукяна Fight Digitale в социальной сети Х.

Маурисио Руффи собирает досрочно завершить бой нокаутом.

«Просто хочу сказать одну вещь — выхожу в клетку, чтобы нокаутировать людей. Вот что мне нравится, если этого не сделаю, буду плохо спать. Если выиграю решением, это будет незаконченная работа. Выхожу в клетку, чтобы нокаутировать — это то, что я сделаю», — сказал Руффи на пресс-конференции.

Первый бой между Джошуа Ваном и Александром Пантожей.
Фото Getty Images

Джошуа Ван — Александр Пантожа: статистика бойцов, результаты последних боев

Второй бой Джошуа Вана и Александра Пантожи станет главным событием UFC 331. На кону — чемпионский пояс UFC в наилегчайшем весе, которым сейчас владеет Ван.

ММА UFC: Ван — Пантожа

24-летний Ван одержал 17 побед и потерпел 2 поражения. Его рост — 165 см, размах рук — также около 165 см. Ван выиграл девять боев нокаутом, два — сабмишном. Боец родился в Мьянме и стал вторым самым молодым чемпионом в истории UFC после Джона Джонса.

В декабре 2025 года Ван завоевал пояс в бою с Пантожей. Встреча закончилась уже через 26 секунд: бразилец повредил локоть, после чего Вану засчитали победу техническим нокаутом. В мае 2026 года чемпион впервые защитил титул. На UFC 328 он остановил Тацуро Тайру ударами в пятом раунде.

36-летний Пантожа имеет рекорд 30-6. Рост бразильца — 165 см, размах рук — около 170 см. На его счету восемь побед нокаутом и 12 сабмишном. Пантожа — рекордсмен наилегчайшего дивизиона UFC по числу побед и досрочных побед.

Пантожа завоевал пояс в июле 2023 года, победив Брэндона Морено раздельным решением судей. Затем бразилец четыре раза защитил титул — против Брэндона Ройвала, Стива Эрцега, Кая Асакуры и Кая Кара-Франса. Поражение от Вана прервало его серию из восьми побед.

Джошуа Ван пообещал финишировать Пантошу сабмишеном.

«Люди еще не видели мое джиу-джитсу. Думаю, в следующем бою с Пантожей я заставлю его сдаться. Скорее всего, я финиширую его сабмишеном», — сказал Ван в интервью на YouTube-канале The Schmo.

Александр Пантожа заявил, что собирается вернуть себе чемпионский пояс дивзиона.

«Я готов. После того, что случилось с моей рукой в декабре, уже через два дня я был в зале и тренировался. Такой уж я человек. Я еще не закончил. У меня впереди еще много целей, мне еще многое нужно доказать. Когда у тебя чемпионский пояс, к твоим словам прислушиваются. Я хочу вернуть этот пояс. Хочу снова стать чемпионом UFC и продолжать говорить о хороших вещах, о мире, о том, что видел в своей жизни, делать людей счастливее. Именно этого я хочу.

Конечно, у меня осталось незавершенное дело с Джошуа Ваном. Как спортсмен я понимаю, что проиграл тот бой. Так случилось. Но как мужчина я не считаю, что он меня победил. Я все еще здесь. Я готов драться и нахожусь в великолепной форме. Посмотрим, что будет дальше», — сообщил Пантожа в интервью MMA Fighting.

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Где и во сколько смотреть трансляцию UFC 331

В России трансляция турнира в полном объеме пройдет на телеканале «Матч! Боец», онлайн-платформе UFC Fight Pass и сайте matchtv.ru с 00.00 по московскому времени.

Трансляция главных боев карда также начнется на федеральном канале «Матч ТВ» с ретрансляцией на «Кинопоиске» и «Okko Спорт» в 2.15 мск.

В США UFC 331 покажет Paramount+. С 2026 года номерные турниры UFC на американском рынке входят в подписку сервиса.

Следить за ключевыми событиями турнира UFC в Лос-Анджелесе можно в матч-центре ММА и ленте новостей UFC.

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