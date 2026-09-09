Сантехник из мэрии и титульные бои в трех весах. Что известно о новом топовом легковесе из UFC

Семь фактов о Саладине Парнассе.

Саладин Парнасс пришел в UFC в 28 лет и сразу получил то, к чему большинство новичков идут через несколько боев: пятираундовый мейн-ивент. 5 сентября в Париже француз встретился с Дэном Хукером и закончил бой техническим нокаутом в середине первого раунда. Спустя несколько дней Парнасс занял девятое место в рейтинге легкого веса UFC.

Новичком Парнасса можно назвать только формально, в рамках UFC. За спиной у француза более десяти лет профессиональной карьеры, титульные бои в двух весовых категориях KSW, попытка взять пояс в третьей, американский дебют на турнире MVP, профессиональный поединок по боксу и соперники, которые позже сами добрались до UFC. После Хукера его рекорд в MMA составляет 24 победы при двух поражениях, и теперь он занимает восьмую строчку в рейтинге легкого дивизиона.

Дебютировал в UFC сразу в главном бою

Парнасса не стали проводить через проверки с соперниками из нижней части ростера. На UFC Paris ему дали Хукера, который перед турниром занимал десятое место в рейтинге легкого веса.

Бой продолжался две с половиной минуты. Парнасс работал ногами по корпусу и ногам Хукера, затем попал в область печени, продолжил атаку ударом ногой в голову и серией у сетки. Рефери Марк Годдард остановил поединок на отметке 2 минуты и 35 секунд. За эту победу француз получил бонус за выступление вечера.

Результат хорошо показывает, почему Парнасса трудно описать одним определением вроде «ударник» или «грэпплер». В его 24 победах девять нокаутов и технических нокаутов, семь сабмишенов и восемь судейских решений. В анкете UFC он называет любимыми приемами удушение сзади и хай-кик — этими способами он неоднократно завершал бои.

Фото Getty Images

До UFC провел один бой в лиге Джейка Пола

Основной этап европейской карьеры Парнасса завершился весной 2026 года. В апреле KSW официально попрощался с французом: в польской организации тот набрал рекорд 14-2, а общий показатель к моменту ухода составлял 22-2. Следующий бой Парнасс провел уже 16 мая в США на первом MMA-шоу Most Valuable Promotions. Соперником стал американец Кеннет Кросс. Парнасс выиграл техническим нокаутом за 42 секунды до конца первого раунда — удары в корпус привели к остановке на отметке 4 минуты и 18 секунд. Турнир с участием Ронды Роузи, Джины Карано и Фрэнсиса Нганну показывал Netflix, поэтому одновременно этот вечер стал для француза первым выступлением перед большой американской аудиторией.

Переход через MVP возник из контрактной ситуации. По словам менеджера и многолетнего тренера Стефана Шофурье, KSW не сумел организовать оставшийся бой Парнасса в нужные сроки, после чего глава промоушена Мартин Левандовски познакомил его команду с MVP. Договор заключили только на одно выступление, причем финансовые условия, по словам Шофурье, соответствовали уровню KSW.

После победы над Кроссом Парнасс стал свободным агентом. Его команда сообщила UFC, что готова к переговорам, но выставила несколько условий: главный бой в Париже, пять раундов, соперник из первой десятки и контракт, который не означал бы резкого падения доходов по сравнению с KSW.

В UFC мог оказаться намного раньше

Интерес команды бойца к UFC появился задолго до 2026-го. Шофурье рассказывал Eurosport, что впервые связался с организацией еще в 2021 году. Тогда Парнасс оставался связан контрактом с KSW, а переговоры не получили развития. Более предметно сторона француза вернулась к теме после боя с Адрианом Бартосиньским в декабре 2023-го.

В тот период Парнасс уже владел чемпионскими титулами KSW в полулегкой и легкой категориях. Однако стандартные финансовые условия входа в UFC его команду не устроили, и француз подписал новый контракт с KSW. Это объясняет, почему боец с большим количеством титульных поединков появился в UFC только в 28 лет, а не на несколько лет раньше.

Фото Global Look Press

Тренируется в одном зале уже 17 лет

Парнасс родился 4 декабря 1997 года в Обервилье — пригороде Парижа в департаменте Сен-Сен-Дени. В 11 лет он начал заниматься MMA в местной Atch Academy. В официальной анкете UFC француз объясняет выбор просто: увидел бои по телевизору, заинтересовался смешанными единоборствами и довольно рано понял, что хочет выступать сам. С того времени основным человеком в его спортивной карьере остается основатель зала Стефан Шофурье — он одновременно и тренер, и менеджер Парнасса. В L'Equipe в 2024 году отмечали, что француз не менял ни зал, ни главного наставника с тех пор, как впервые пришел в Atch Academy ребенком.

Родители привели Парнасса в единоборства прежде всего из-за избытка энергии парня. К 18 годам он уже тренировался дважды в день. Такой режим сохранился и позднее: в анкете UFC Парнасс говорит, что сочетание борьбы, клинча и ударной техники позволяет ему постоянно менять содержание тренировок, поэтому он по-прежнему проводит по две сессии за день.

Французские издания обычно называют его франко-марокканским бойцом, но профессионально Парнасс полностью сформировался в Обервилье. Даже когда появилась возможность проводить длительные сборы в США, он продолжал готовиться в Atch Academy и объяснял это тем, что именно в этом зале получил свою техническую базу.

Во время карьеры в KSW работал сантехником в мэрии

История о работе Парнасса вне спорта подтверждается сразу несколькими источниками, хотя должность описывается немного по-разному. В собственной анкете на сайте UFC француз указал, что до перехода на профессиональный спортивный режим работал сантехником в городской администрации Обервилье. Там же он сообщил, что окончил школу и получил степень бакалавра.

Шофурье в сентябре 2026 года вспоминал тот период шире и называл работу Парнасса в муниципальной службе хозяйственной и физической работой. По его рассказу, еще в 2022 году боец вставал около пяти утра, к полудню заканчивал смену и уже в 12:30 приходил на первую тренировку.

Вечером следовала вторая тренировочная сессия: Парнасс возвращался в зал примерно в 20:30 и занимался до 23:00. Шофурье оценивал продолжительность его сна в те месяцы примерно в четыре с половиной часа. К тому моменту Парнасс уже был чемпионом KSW, а не начинающим спортсменом. В 2022 году француз готовился оставить муниципальную работу и полностью перейти на доходы от спорта. Поэтому упоминание о работе сантехником в его биографии относится не к короткой подработке до начала карьеры: Парнасс несколько лет совмещал обычный рабочий график с профессиональными боями и ежедневными тренировками.

Фото Global Look Press

До KSW дважды проводил по два профессиональных боя за один вечер

Профессиональный дебют Парнасса состоялся 20 июня 2015 года, когда ему было 17 лет. Первого соперника, Джордана Бергера, он победил удушающим приемом во втором раунде. Уже 31 октября того же года на турнире 100% Fight француз провел два поединка за один вечер. Сначала Парнасс задушил сзади Хелдера Фернандеса в первом раунде, затем тем же приемом во втором раунде победил Матье Гинара. В феврале 2016-го он выиграл решением у Вильяма Гомиса — будущего бойца UFC, который позже закрепился в крупнейшей американской организации.

Второй случай с двумя профессиональными боями за вечер произошел 17 марта 2017 года на том же 100% Fight. Парнасс сначала победил Сулеймана Бухату, а затем в финале турнира встретился с Морганом Шаррьером и выиграл единогласным решением судей. Позже Шаррьер, как и Гомис, подписал контракт с UFC.

К концу 2017-го француз дошел до KSW. Эта часть его карьеры важна еще и потому, что ранний рекорд набирался не только на малоизвестных соперниках: среди побежденных до и во время периода в Польше со временем оказалось несколько бойцов с опытом UFC — Гомис, Шаррьер, Марцин Вжосек, Филип Пейич и Марцин Хельд.

В KSW взял пояса в двух категориях, а проигрывал только в боях за титулы

В апреле 2019 года Парнасс победил Романа Шиманьского и завоевал временный пояс KSW в полулегком весе. Затем он защитил его против Ивана Бухингера, а после ухода Матеуша Гамрота получил статус полноценного чемпиона. К январю 2021-го француз подошел к защите против Даниэла Торреса с рекордом 14-0-1. Торрес нанес Парнассу первое профессиональное поражение, нокаутировав его в за две минуты В декабре того же года состоялся реванш. Бразилец лишился пояса еще на взвешивании из-за превышения лимита, а Парнасс победил его единогласным решением и вернул титул в полулегкой категории.

В ноябре 2022-го Парнасс поднялся в легкий вес и встретился с Себастьяном Раевским за временный пояс. Француз закончил бой удушением сзади в четвертом раунде и в 24 года стал самым молодым двойным чемпионом в истории KSW. Позднее он получил полноценный титул легкого веса и продолжил защищать его. Следующая попытка была в категории выше. 16 декабря 2023 года Парнасс поднялся в полусредний дивизион ради поединка с непобежденным чемпионом Адрианом Бартосиньским. Это был первый случай в истории KSW, когда один спортсмен мог одновременно владеть тремя поясами. Однако Бартосиньский выиграл единогласным решением — 49:46, 49:46 и 48:47. Это остается вторым и последним поражением Парнасса в MMA. Обе неудачи за всю карьеру пришлись на титульные бои и произошли в разных весах — полулегком и полусреднем.