«Впервые за долгое время в октагоне он выглядел обычным человеком». Что говорят о победе Махачева над Гэрри

«Показал превосходство в последнем раунде».

Ислам Махачев одержал победу над ирландцем Иэном Гэрри в главном событии турнира UFC 330 в Филадельфии (США) и защитил титул в полусреднем весе. Представители мира единоборств поздравили россиянина, но отметили, что бой для него получился крайне непростым.

ММА UFC: Махачев — Гэрри

«На кону стояло многое»

Победа над Гэрри стала для Ислама 17-й подряд в UFC. До этого он делил рекорд промоушена с Андерсоном Сильвой (16). По общему числу выигранных боев за карьеру в ММА Махачев (29) опередил Джона Джонса (28) и сравнялся с Хабибом Нурмагомедовым.

Российский боец ММА Михаил Малютин считает, что именно погоня за рекордом помешала Махачеву показать все свои навыки в поединке с ирландцем.

«Мне кажется, Махачев не рисковал, потому что на кону стояло очень многое. Ему нужна была победа, нужно было войти в историю. Эти два фактора насколько сильно давили на Ислама, что не позволили раскрыться», — сказал он «СЭ».

Правда, статуса «непобедимого» у Ислама нет давно: в 2015-м россиянин уступил бразильцу Адриано Мартинсу на старте карьеры в UFC.

«Если бы у него не было того единственного поражения в послужном списке, я бы назвал его величайшим в истории. Почти без вопросов. Но позвольте его карьере развиваться дальше», — подчеркнул глава UFC Дана Уайт на пресс-конференции.

Ислам Махачев. Фото Getty Images

«Достойная победа»

Эксперты обратили внимание на то, как Махачев смог перевернуть ход поединка с Гэрри. По словам победителя турнира UFC 6 Олега Тактарова, Ислам был растерян в третьем раунде, однако в решающий момент не дрогнул.

«Мне интересны жесткие бои, в которых проверяется характер. Было удивительно увидеть растерянность Ислама в третьем раунде. Но пятый раунд показал, у кого сильнее нервная система и больше уверенности. Не важно, что победа решением судей. Это достойная победа», — заявил Тактаров в комментарии «СЭ».

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев тоже отметил проблемы Махачева в третьем раунде и его психологию.

«В данном случае я увидел новые возможности Ислама. Именно в ситуации, когда все идет не по сценарию, он для меня раскрылся. Да, с Волкановски и Царукяном такое было, но тут другая специфика. Понимаем, что перед ним все-таки соперник, который больше физически и более сильный. Это что-то новенькое. Махачев нашел в себе ресурсы под конец, потому что середину боя-то Ислам не выиграл. Третий раунд он, скорее всего, уступил. И в этот момент надо найти все силы, чтобы снова переломить исход, это важно», — сказал Гаджиев в комментарии с «СЭ».

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо высказался о преображении россиянина во время боя.

«Ислам показал превосходство в последнем раунде. Лучший боец вне зависимости от весовой категории снова делает свое дело», — написал Сехудо в соцсетях.

Бывший боец UFC Алексей Олейник посоветовал Исламу не останавливаться на месте и развиваться.

«Победа Ислама оставила хорошее впечатление. Но мне показалось, что в этом весе ему непривычно и непросто. Очень крутая функциональная подготовка была у Гэрри, он хорошо защищался. Ислам был в классной форме, сработал как надо. Но Ислам Махачев в прошлом и позапрошлом бою и Ислам Махачев сейчас примерно одинаковый. А это в принципе в мире спорта не очень хорошо. Надо двигаться и развиваться. Рекордная серия? Она показывает уникальность бойца. Это правильность его работы и команды на самом высоком уровне. Это дорогого стоит», — подчеркнул Олейник в комментарии «СЭ».

Фото Getty Images

Комментатор Брендан Шауб, ранее выступавший в UFC, отчасти солидарен с Олейником. По мнению американца, соперники Махачева уже находят к нему подход.

«Ислам сегодня победил, без вопросов, но впервые за долгое время в октагоне он выглядел обычным человеком», — заметил Шауб.

С похожей точкой зрения выступил и американский боец Мэтт Браун.

«Если говорить объективно, Гэрри выдал впечатляющее выступление. Он провел очень конкурентный бой, и временами казалось, что он действительно может победить. Это определенно делает будущие поединки Ислама еще более интересными», — отметил Браун в соцсетях.

Следующий бой Махачев может провести с Карлосом Пратесом. Бразилец заявил, что готов к этому.

«Я буду драться за пояс следующим. С Моралесом встречусь после пояса. Подерусь с Исламом в декабре, а с Моралесом — в апреле», — приводит Championship Rounds слова Пратеса.