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«Я не покину этот спорт без второго пояса». Пресс-конференция Махачева после рекордной защиты титула

Махачев после рекордной защиты титула заявил, что не уйдет без второго пояса
Роман Кольцов
Корреспондент
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Ислам Махачев (пятый слева) со своей командой после победы над Ренато Мойкано на турнире UFC 311
Ислам Махачев (пятый слева) со своей командой после победы над Ренато Мойкано на турнире UFC 311.
Фото Global Look Press
Слово чемпиону.

В ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе состоялся первый номерной турнир UFC в 2025 году. Главным событием вечера стал поединок Ислама Махачева и Ренато Мойкано. Российский легковес одержал победу над бразильцем удушающим в первом раунде, оформив рекордную защиту титула. А затем спортсмен пришел на традиционную пресс-конференцию, где рассказал о подготовке к бою и планах на будущее, а также пожелал здоровья Арману Царукяну, который в последний момент снялся с ивента из-за травмы.

«Мне нужен второй пояс»

— Если честно, я видел только один бой Мойкано — против Джалина Тернера. Потому что он левша. Посмотрел его вчера вечером, и это все. Поскольку я знаю, что мне нужно делать.

Я был в Бразилии, когда Майкано дрался с моим одноклубником — Зубайрой Тухуговым. Эту победу посвящаю ему. Тогда Зубайра проиграл, а сейчас я взял за него реванш.

— Вас уже можно считать величайшим легковесом всех времен. Думаете ли вы о переходе в полусредний вес?

— Есть одна вещь: не знаю, когда это случится, но я не покину этот спорт без второго пояса. Мне он нужен. Уже после этого я смогу рассуждать, величайший я или нет. Прямо сейчас моя цель — стать двойным чемпионом.

Ислам Махачев. Махачев задушил Мойкано в первом раунде! Но не обошлось без проблем

— Алекс Перейра хочет стать чемпионом в трех весах. Такое вас мотивирует?

— Да, я тоже могу стать чемпионом в трех дивизионах. Просто дайте мне шанс. Я подерусь с Дю Плесси. Клянусь, если Дана пришлет контракт, я выйду в клетку против него.

— Али Абдель-Азиз сказал, что вы можете стать чемпионом и в полутяжелом весе.

— Это уже перебор. (Смеется.) Мне для этого нужна диета DC (Даниэль Кормье — экс-чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом весе, друг команды Хабиба. — Прим «СЭ»). Он, кстати, 10 минут назад принес ко мне в раздевалку какую-то выпечку.

Фото Global Look Press

«Хабиб говорил, чтобы я был осторожен»

— Мойкано довольно дерзко начал бой. Ты ожидал от него такого начала?

— Да, я ожидал. Мы даже в раздевалке обсуждали, что Мокаев, ой... Мойкано начинает агрессивно с первых минут. Не спешит, чтобы был на чеку. Но он все бои так начинает. Старается давить вперед, (проводит) лоу-кики. Хабиб предупреждал, что он бьет лоу-кик, бьет джеб. Говорил, чтобы я был осторожен.

— Ты уже говорил иностранным коллегам, что у тебя было не лучшее состояние после того, как проиграл Умар. Как, по твоим ощущениям, чувствовал себя Хабиб?

— Хабиб тут с первого боя. В 12 часов дня он выехал и здесь находился на арене. Конечно, он был расстроен, но сразу зашел и сказал мне сфокусироваться на своем поединке и не думать об этом, что потом обсудим. И все, мы еще даже не разговаривали. Хабиб пришел после боя Умара в раздевалку, и мы вместе пошли к октагону. Наверное, потом он поехал к доктору вместе с Умаром.

«Сейчас я считаю себя чемпионом и лучшим бойцом»

— Ты готов пойти в другой дивизион. По мнению Илии Топурии, он сможет тебя финишировать, и это будет легко. Что ты ему можешь ответить на это?

— Не знаю. Столько соперников... И все хотят меня в первом или во втором раунде финишировать, говорят об этом. Но я же сказал, сделайте 70 килограмм, заходите в клетку, и посмотрим, кто кого финиширует.

— Теперь у тебя четыре защиты подряд. Дана Уайт, который был здесь ранее, сказал, что ты лучший легковес в истории. Ты себя считаешь таковым?

— Мне пока рано об этом думать. Это, наверное, после завершения карьеры я буду считать себя кем-то. Но сейчас я считаю себя чемпионом и лучшим бойцом.

Фото Global Look Press

«Желаю здоровья Арману»

— Твоя фраза: «Кое-кому повезло, что его здесь не было». Это про Армана?

— Да, эти слова направлены ему. Я к этому бою готовился очень сильно. Честно вам скажу, за три месяца мы начали лагерь в горах, в Махачкале. Я был готов к любому. Здесь многие удивляются, что я принял бой, хотя соперник за день поменялся. Я же вам говорю: я готовлюсь не только под какого-то соперника, а под бой. Я полностью выложился на всех этапах. У меня бывают не лучшие дни в клетке, случаются травмы, какие-то простуды... Сегодня я был готов на сто процентов.

— Есть ли какое-то спортивное сочувствие к Арману, поскольку он получил травму в последний момент?

— Конечно, я же человек. Плохо, что боец получает травму, тем более в такой момент. Знаю, он проходил такую же подготовку и потратил много сил. Желаю ему здоровья.

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
Ренато Мойкано
Хабиб Нурмагомедов
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