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Серроне вспомнил вечеринку в баре с Сен-Пьером: «К нему клеились красотки, а он снял самую страшную»

Серроне вспомнил вечеринку в баре с Сен-Пьером и спарринги Кеннеди
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Дональд Серроне.
Фото из соцсетей Дональда Серроне
Причуда чемпиона.

Легенда UFC Дональд Серроне открыл на пенсии YouTube-канал и без утайки рассказывает там все, что вспомнится.

В свежем выпуске, например, он порадовал подписчиков сразу двумя хитовыми историями. Рассказал, как снимал девушек с молодым Джорджем Сен-Пьером в Монреале и как Тим Кеннеди с бешеным рвением расправлялся в спаррингах с мусульманскими бойцами из России. Обе истории просто необходимо привести в полном виде.

Жорж Сен-Пьер.
Фото из соцсетей Жоржа Сен-Пьера

«Сен-Пьер сказал мне: «Я хочу снимать девушек такого уровня, который был у меня до прихода славы»

«Джордж 4-5 раз привозил меня к себе в Канаду на кэмпы. Относился ко мне с высочайшим уважением, упомянул меня в своей речи на включении в Зал славы. Прекрасный пацан, всегда в хорошем настроении.

Вот, кстати, вам история про него. Мы пошли как-то в Монреале потусить и... за Джорджем увивались все самые красивые девчонки в баре. Я стою в уголке и радуюсь: «Ура, мы можем снять тут любую». И тут Джордж берет и подкатывает к девчонке, которая выглядит как Майк Тайсон. Подхожу к нему: «Ты че творишь? Ты по сторонам смотрел, как насчет этих девочек? Я таких красивых в жизни не видел».

 
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И он говорит мне: «Ковбой, я люблю снимать девочек такого уровня, который у меня были до того, как я стал знаменитым». — «Не-е-е-ет! Так в том и дело, ты стал знаменитым, пользуйся. Это и есть лучшая часть [славы]». Но Джордж стоял на своем, он хотел самую уродливую в баре. Зато мы с моим типом Томом Уотсоном, который приехал из Англии, воспользовались ситуацией по полной. Подходили к девчонкам и говорили: «С Джорджем хочешь познакомиться? Я тебе сейчас помогу, пойдем покажу...» Это была как будто рыбалка с динамитом. (Смеется.) Вот такая история, Джордж классный пацан, но любит страшных. (Смеется.) Он теперь, наверное, разозлится на меня».

 

Тим Кеннеди.
Фото из соцсетей Тима Кеннеди

«Когда в зал приезжали мусульманские бойцы из России, Тим брал их на себя и просто уничтожал»

Вторую историю Ковбой рассказал про бывшего бойца UFC, известного американского суперпатриота-ватника, воевавшего в Ираке и Афганистане, Тима Кеннеди.

«Что мне больше всего нравится в Тиме Кеннеди — он насквозь американский. Как яблочный пирог. Мы тренировались в JW, и когда туда приезжали мусульманские бойцы из России, Тимми считал своей задачей взять их на себя. Он переводил их, задавливал, абсолютно уничтожал этих чуваков.

 
Перевернутый флаг рядом с&nbsp;залом Jackson Wink. Тренер повесил над залом перевернутый флаг США. Американские военные в гневе

Помню, я сидел и управлял Тимом как с джойстика. Он просто громил их, и мне это нравилось. Он смеялся, улыбался, втирал их лица в мат, исполнял просто недобрые вещи. (Смеется.) И я такой: «Да, ****». (Смеется.) Потом Тим подходил ко мне и говорил: «Ненавижу его, *****». — «И я тоже. Но че я ему сделаю? Я 155, а он 200. А ты уничтожил его».

Я грэпплил с Тимом, он настолько сильный, крупный... У него есть эта тема, он любит грэпплить с пистолетом, ножом. Я даже не представляю, он и так очень сильный, а тут еще если дать ему оружие...»

Тим Кеннеди
Дональд Серроне
UFC
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