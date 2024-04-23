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Сегодня, 19:00

Махачев подерется за пояс с бывшим соперником Хабиба. Что нужно знать об этом бое

Ислам Махачев проведет следующий бой в UFC 1 июня
Отдел единоборств «СЭ»
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Ислам Махачев, Дастин Порье.
Фото «СЭ»

Махачев готовится к третьей защите, а Порье уже два раза проигрывал в боях за титул.

Когда и с кем следующий бой Ислама Махачева

В ночь на 2 июня в Ньюарке, штат Нью-Джерси, состоится турнир UFC 302, в главном событии которого Ислам Махачев встретится с Дастином Порье. Для Махачева бой против Порье станет третьей защитой титула в легком дивизионе.

Боец Ислам Махачев.
Ислам Махачев.
Фото из соцсетей Ислама Махачева

Путь Махачева

Махачев выступает в UFC уже девять лет. Он дебютировал в промоушене в мае 2015 года на турнире UFC 187, задушив Лео Кунца. Затем последовало единственное в карьере Ислама поражение от Адриано Мартинса, после чего россиянин вышел на серию из десяти побед — именно столько понадобилось, чтобы получить титульный поединок. Чтобы добраться до пояса, Махачев одолел Криса Уэйда, Ника Лентца, Глейсона Тибау, Кэйджена Джонсона, Армана Царукяна, Дави Рамоса, Дрю Добера, Тиаго Мойзеса и Бобби Грина.

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В октябре 2022 года Махачев встретился с Чарльзом Оливейрой в поединке за титул и задушил бразильца во втором раунде. После этого россиянин два раза защитил пояс — оба раза от австралийца Александра Волкановски, которого победил сначала единогласным решением судей, а затем — нокаутом в первом раунде. Второй бой мог не состояться, но реванш с Оливейрой отменился, так как бразилец получил травму за 11 дней до турнира.

Бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски.
Фото Getty Images

Кто соперник Махачева

Новым соперником Махачева стал Дастин Порье, хотя еще в начале года американец точно не был одним из главных претендентов на пояс. Сам Махачев заявлял о желании встретиться с Джастином Гейджи (также пишется как Гэтжи), а еще на пояс претендовал Арман Царукян. Порье не обогнал этих двоих даже после победы нокаутом над Бенуа Сен-Дени, но турнир UFC 300 переиграл все в пользу луизианца.

Джастин Гейджи, который прошлым летом вырубил Порье хай-киком, в историческом поединке проиграл Максу Холлоуэю — нокаут случился за одну секунду до финальной сирены. Арман Царукян одолел Чарльза Оливейру — судьи разделились во мнении, бой для российского спортсмена получился тяжелым.

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Махачев не выступал с прошлого октября и уже запланировал, что точно проведет поединок в июне. В UFC предложили бой Царукяну, но драться с Исламом всего через полтора месяца после предыдущего поединка Арман отказался. Вероятно, они встретятся осенью в Абу-Даби, если Махачев сохранит пояс. Гейджи из-за поражения как претендент отпал, а Холлоуэй только что поднялся в легкий вес, так что Порье стал единственной адекватной альтернативой на эту дату.

Боец Дастин Порье.
Дастин Порье.
Фото Getty Images

Путь Порье

Дастин был временным чемпионом UFC: в апреле 2019-го он победил Макса Холлоуэя решением судей. Для Порье поединок с Махачевым станет третьей попыткой завоевать неоспоримый титул в легком дивизионе. В сентябре 2019-го Порье проиграл Хабибу Нурмагомедову, а в декабре 2021-го — Чарльзу Оливейре. Оба раза соперники финишировали Дастина удушением сзади.

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Всего в UFC Порье провел 30 поединков, выиграл 22 из них, уступил в семи, а еще один признан несостоявшимся. Лучшая серия у Порье была перед боем с Хабибом, когда он не проигрывал пять поединков подряд. При этом за всю карьеру в UFC Порье ни разу не уступал в двух боях кряду. А между титульными поражениями Дастин успел дважды досрочно победить Конора Макгрегора, закрыв тем самым поражение от ирландца на старте карьеры, когда Ноториус вырубил Порье в первом раунде.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.
Фото Getty Images

Махачев — Порье: кто фаворит боя?

В бою с Махачевым Порье справедливо считают серьезным андердогом. В апреле на Ислама дают коэффициент 1,2, а на американца — целых 4,2. Понятно, что такие расклады букмекеры увидели в том числе из-за прошлого опыта Порье в титульных поединках.

Сам Махачев уже дал прогноз на свой следующий бой, и, вероятно, он тоже ориентируется на бои Порье против Хабиба и Оливейры. «Я переведу его вниз, он попытается провести гильотину, я заберу его спину и задушу его, вот и все», — заявил Махачев в интервью Майку Бону.

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С Махачевым согласен и бывший соперник Порье Майкл Чендлер, которому летом предстоит бой против Конора Макгрегора: «У Ислама преимущество в борьбе, грепплинге, силе, габаритах, и я думаю, он прикончит его, честно говоря», — сказал Чендлер в соцсетях. — Это титульный бой, к которому Ислам лучше готов во всех отношениях. У нас с Порье есть история. Он меня не любит, и я хорошо сплю по ночам, зная это. Порье очень хорош, но у Ислама есть все необходимые навыки, и он знает, как его побить».

Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев.
Фото из соцсетей Ислама Махачева

Где смотреть трансляцию боя Махачев — Порье

Турнир UFC 302 в Нью-Джерси начнется 2 июня в 2:00 по московскому времени, поединок Ислама Махачева и Дастина Порье должен стартовать ориентировочно в 6:00 утра. Прямая трансляция турнира пройдет на телеканале «Матч ТВ».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Арман Царукян
Дастин Порье
Джастин Гейджи
Ислам Махачев
Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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