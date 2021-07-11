«Добро всегда побеждает зло». Реакция Хабиба и звезд UFC на травму Конора и победу Порье

Что Орел и другие бойцы говорят и постят в соцсетях после боя Дастин Порье — Конор Макгрегор на UFC 264.

Порье досрочно выиграл третий бой против Макгрегора в главном событии турнира UFC в Лас-Вегасе. Ирландец не смог продолжить поединок из-за серьезного повреждения ноги в конце первого раунда. Активно начав и попытавшись провести удушающий прием, Конор серьезно получил от Дастина в ответ и, когда выбрался из-под прессинга и встал, оступился на последней секунде в попытке атаковать.

Порье назвали победителем, пока сидевшему у клетки Макгрегору сопернику оказывали помощь. Конор не скрывал своих эмоций, а Дастин напомнил ему про весь трешток с обещанием убийства в октагоне.

Первые слова Порье в клетке после объявления результата:

«Он повредил ногу в одном из лоу-киков, а затем она сломалась от удара. В трештоке можно говорить что угодно, но разговоры об убийстве — это слишком. Он говорил, что убьет меня и все такое. Так нельзя разговаривать с людьми. Этот парень просто тупица. Можешь теперь поцеловать меня в зад. Карма не дешевка, а отражение в зеркале».

Конор Макгрегор после боя. Фото Reuters

В ответ Макгрегор выдал эмоциональную речь с нецензурными словами, а суть свелась к следующему:

«Я бил его голову и отбивал его ногу... Это еще не конец. Если придется, закончим за пределами октагона. Мне все равно! И я не сломал ногу лоу-киком. А еще твоя жена — в моем списке. Детка, напиши мне, к черту Дастина».

An injury to Conor McGregor's leg forced a Doctor's Stoppage in the #UFC264 main event.



Dustin Poirier won via TKO. pic.twitter.com/jsZVltGniI — ESPN MMA (@espnmma) July 11, 2021

Жена Порье Джоли показала Конору средний палец — как свой ответ на все то, что ирландец наговорил до третьего боя и сразу после него.

Jolie Poirier with a clear message to Conor pic.twitter.com/atfh3ugQYZ — Barstool Sports (@barstoolsports) July 11, 2021

Макгрегора унесли из клетки на носилках. Он даже поприветствовал публику.

Conor McGregor was taken out on a stretcher after suffering a leg injury at #UFC264 pic.twitter.com/eQe9fa09YJ — ESPN MMA (@espnmma) July 11, 2021

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, досрочно побеждавший обоих соперников, после боя написал:

«Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Порье. Надеюсь, ты получишь пояс в конце года».

Good always defeats evil.

Very happy for @DustinPoirier I hope you will get the belt end of the year — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) July 11, 2021

Еще одна звезда легкого веса Джастин Гейджи после боя опубликовал в соцсетях эмодзи клоуна. Укол в адрес ирландца в один клик.

? — Justin Gaethje ?? (@Justin_Gaethje) July 11, 2021

Экс-чемпион в двух дивизионах и комментатор UFC Даниэль Кормье вспомнил про резкие слова ирландца:

«Ужасно так думать, но в конце взвешивания Макгрегор сказал, что Порье вынесут на носилках. А теперь Конора выносят на носилках. Чувак, игра, в которую мы играем, такая безумная! Снимаю шляпу перед Порье».

Crazy to think that at the end of the weigh in Conor said he would be taken out on a stretcher. And now Conor gets taken out on a stretcher. Man this game we play is so crazy!!! Hats off to the Diamond of Lafayette!! @DustinPoirier — Daniel Cormier (@dc_mma) July 11, 2021

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс задался вопросом о будущем ирландца:

«Мне интересно, будет ли Конор когда-нибудь снова драться после такого? Выздоравливай, чемпион. Это ужасно».

Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции заговорил о продолжении:

«Когда второй раз ломается нога у бойца за такое короткое время — это, конечно, отстой. Дастин Порье будет драться за пояс, а Конору нужно вылечиться, и потом он будет снова готов. Думаю, его ждет реванш. Бой не должен так заканчиваться, он не был закончен. Завтра утром его ждет операция, посмотрим, что будет дальше. Дастин подерется с Оливейрой, и будет ждать, как там дела с готовностью у Конора».

Дастин Порье после боя. Фото Reuters

Новый чемпион UFC в легком весе после ухода Хабиба Чарльз Оливейра заявил о готовности выйти против Порье:

«Это бой, о котором я думал, что он произойдет. И если он произойдет, то я готов».