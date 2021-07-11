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«Добро всегда побеждает зло». Реакция Хабиба и звезд UFC на травму Конора и победу Порье

Артем Агапов
Артем Агапов
Ответственный редактор отдела интернет
Сегодня, 09:45
Дастин Порье против Конора Макгрегора в главном бою UFC 264 в Лас-Вегасе 11 июля. Фото USA Today Sports Конор Макгрегор после боя. Фото USA Today Sports Дастин Порье после боя. Фото Reuters Конор Макгрегор после боя. Фото Reuters
Дастин Порье против Конора Макгрегора в главном бою UFC 264 в Лас-Вегасе 11 июля. Фото USA Today Sports
Теги:
Что Орел и другие бойцы говорят и постят в соцсетях после боя Дастин Порье — Конор Макгрегор на UFC 264.
Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье на&nbsp;турнире UFC 264.Макгрегор на дне. Да, он проиграл из-за травмы — но Порье его избивал

Порье досрочно выиграл третий бой против Макгрегора в главном событии турнира UFC в Лас-Вегасе. Ирландец не смог продолжить поединок из-за серьезного повреждения ноги в конце первого раунда. Активно начав и попытавшись провести удушающий прием, Конор серьезно получил от Дастина в ответ и, когда выбрался из-под прессинга и встал, оступился на последней секунде в попытке атаковать.

Порье назвали победителем, пока сидевшему у клетки Макгрегору сопернику оказывали помощь. Конор не скрывал своих эмоций, а Дастин напомнил ему про весь трешток с обещанием убийства в октагоне.

Первые слова Порье в клетке после объявления результата:

«Он повредил ногу в одном из лоу-киков, а затем она сломалась от удара. В трештоке можно говорить что угодно, но разговоры об убийстве — это слишком. Он говорил, что убьет меня и все такое. Так нельзя разговаривать с людьми. Этот парень просто тупица. Можешь теперь поцеловать меня в зад. Карма не дешевка, а отражение в зеркале».

Конор Макгрегор после боя. Фото Reuters
Конор Макгрегор после боя. Фото Reuters

В ответ Макгрегор выдал эмоциональную речь с нецензурными словами, а суть свелась к следующему:

«Я бил его голову и отбивал его ногу... Это еще не конец. Если придется, закончим за пределами октагона. Мне все равно! И я не сломал ногу лоу-киком. А еще твоя жена — в моем списке. Детка, напиши мне, к черту Дастина».

Жена Порье Джоли показала Конору средний палец — как свой ответ на все то, что ирландец наговорил до третьего боя и сразу после него.

Макгрегора унесли из клетки на носилках. Он даже поприветствовал публику.

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, досрочно побеждавший обоих соперников, после боя написал:

«Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Порье. Надеюсь, ты получишь пояс в конце года».

Еще одна звезда легкого веса Джастин Гейджи после боя опубликовал в соцсетях эмодзи клоуна. Укол в адрес ирландца в один клик.

Экс-чемпион в двух дивизионах и комментатор UFC Даниэль Кормье вспомнил про резкие слова ирландца:

«Ужасно так думать, но в конце взвешивания Макгрегор сказал, что Порье вынесут на носилках. А теперь Конора выносят на носилках. Чувак, игра, в которую мы играем, такая безумная! Снимаю шляпу перед Порье».

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс задался вопросом о будущем ирландца:

«Мне интересно, будет ли Конор когда-нибудь снова драться после такого? Выздоравливай, чемпион. Это ужасно».

Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции заговорил о продолжении:

«Когда второй раз ломается нога у бойца за такое короткое время — это, конечно, отстой. Дастин Порье будет драться за пояс, а Конору нужно вылечиться, и потом он будет снова готов. Думаю, его ждет реванш. Бой не должен так заканчиваться, он не был закончен. Завтра утром его ждет операция, посмотрим, что будет дальше. Дастин подерется с Оливейрой, и будет ждать, как там дела с готовностью у Конора».

Дастин Порье после боя. Фото Reuters
Дастин Порье после боя. Фото Reuters

Новый чемпион UFC в легком весе после ухода Хабиба Чарльз Оливейра заявил о готовности выйти против Порье:

«Это бой, о котором я думал, что он произойдет. И если он произойдет, то я готов».

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Порье – Макгрегор: главный бой UFC 264, новости, обзор, видео, прямая трансляция, реакция

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