Мнения разделились.

В ночь с 18 на 19 января по московскому времени в Инглвуде (США) состоится номерной турнир UFC 311, в котором сразу два россиянина проведут титульные поединки. В главном поединке сразятся Ислам Махачев (26-1) и боец российско-армянского происхождения Арман Царукян (22-3). А в соглавном бою вечера Умар Нурмагомедов (18-0) встретится с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).

У кого больше шансов? Мы собрали мнения экспертов.

«Умар голоден. Ему нужно только остановить борьбу Мераба»

Боец UFC Тагир Уланбеков: «Умар — это вообще другого класса боец. У Мераба есть только борьба и выносливость. Я же вижу, как Умар готовится и тренируется. Его спарринг-партнеры намного тяжелее делают переводы, чем Мераб. Мне кажется, что Мерабу будет тяжело переводить в партер. Если и переведет, еще ведь внизу надо удерживать, а в зале практически никто в его весе не может удержать в партере». («СЭ»)

Боец UFC Гилберт Бернс: «Кто победит на первом титульном турнире года? Я думаю, что у Армана есть шанс, но победит Ислам. И Умар тоже выиграет!» (соцсети)

Чемпион Bellator и родной брат Умара Усман Нурмагомедов: «Я смотрел много боев Армана Царукяна и Мераба Двалишвили, эти парни не растут. Да, это бойцы высокого уровня. Но в последних двух-трех боях они не прогрессировали. Ислам и Умар финишируют их». (MMA Junkie)

Чемпион UFC Ислам Махачев: «Умар лучше Мераба во всех аспектах. Мераб хорош, он боец высокого уровня, но Умар голоден. Ему нужно только остановить борьбу Мераба, я вижу, как он это делает и побеждает. В стойке Умар гораздо лучше Мераба». (Ютуб-канал Деметриуса Джонсона)

Экс-боец UFC Лиана Джоджуа: «Мераб — корявый, неудобный, гиперэнергичный. Против него что-то ожидать... у него даже нет четкой траектории, по которой бить, он нестандартный боец. Многие думают, что у него стойка не очень, а потом эта стойка тебе все пять раундов и прилетает, как с некоторыми людьми произошло. Я вижу фаворитом все-таки чемпиона. Он может его потаскать, измотать. Умар, по-моему, тоже не удосрочивает бои — мне кажется, все пять раундов продлится. В дыхалке нет сомнений, что Мераб будет на высоте. Ошибка Умара — это недооценка Мераба, потому что он сказал: «Я не вижу, как Мераб может у меня выиграть». Так в этом и прикол! Мераб настолько нестандартный, что ты не знаешь, как у него выиграть». («СЭ»)

«Умар обязательно станет чемпионом UFC, но несколько позже»

Боец Bellator и спарринг-партнер Умара Касум Касумов: «Борьба у Мераба хорошая. Если я сейчас скажу, что он в борьбе нулевой, это будет неправильно. Очень хорошая борьба, физически крепкий парень. Но он немолодой, в плане техники борьбы у него есть переводы, но нет контроля. Он не умеет правильно держать, контролировать, у него нет партера, он не умеет правильно спину забирать, и за один кэмп это не научиться делать. Я не исключаю, что Мераб сможет Умара повалить. Дальше что? Дальше Умар встанет, он захочет еще раз пройти, во второй-третий раз будет сложно, потому что Умар на первом этаже себя хорошо чувствует». («СЭ»)

Боец Bellator Александр Шаблий: «Со спортивной точки зрения очень интересное противостояние, потому что оба атлета находятся на пике своих возможностей. Если быть непредвзятым, потому что с Умаром мы знакомы, Мераба я вообще не знаю... Я ставлю больше на Умара, потому что именно как атлет он, мне кажется, более целостный, чем Мераб. Смотрел интервью Касума Касумова, я с ним согласен в большей степени. Потому что, ну, раз переведет он Умара, два раза переведет Умара, но он не сможет оставить его в партере и контролировать. Конечно, лаки-панч никто не отменял... Но обычно тейкдауны бывают в первом-втором раунде, когда ты еще сухой, получается на скорости это сделать, пока не привык к сопернику. Когда к тебе уже привыкает соперник, понимает, как ты сделаешь тейкдаун, понимает в вольной борьбе, в защите — а у Умара есть понимание, как защищаться, — я думаю, он потом уже не даст себя перевести. А в стойке он на голову выше — и в боксе, и в ударах ногами, и в клинче, и локти — во всех аспектах». («СЭ»)

Экс-чемпион UFC Джамал Хилл: «Я не могу быть объективен. Всегда ставлю на Мераба. Мой прогноз — победа Мераба». (Ютуб-канал Джеймса Линча)

Экс-тренер Царукяна Сергей Торосян: «В 5-раундовом бою, учитывая функционал и борьбу Мераба, он фаворит, где-то 55 на 45. У Умара вряд ли получится перевести и контролировать Мераба. Мераб встает очень хорошо, он будет вставать, разворачивать его. Я не думаю, что Умар сможет забрать у него спину и нависнуть рюкзаком, это очень сложная задача, это вообще практически неосуществимая задача для Умара. Победу Умара я вижу, только если он сможет контрить борьбу и навязать свою ударную технику, именно тычковые удары, удары в корпус, сбивать ему дыхание, чтобы он уставал. Но если Мераб навяжет свою борьбу, то Умар сам устанет.

И если честно, у Умара средний уровень борьбы, стандартная техника, я не вижу у него в вольной борьбе хороших переводов, амплитудных. С Сэндхэгеном он сделал один борцовский сброс, вися в ноге, все говорили: о, смотрите, какая техника. Ну, на самом деле это первый класс вольной борьбы. Никакого «вау» тут нет, в каждом зале такое по 10 раз за раунд делают. Я не говорю, что у Мераба прям высокий уровень борьбы, нет, у него твердая четверка, но у него с функционалом полный порядок. Он может пять раундов бороться. Умар обязательно станет чемпионом UFC, но несколько позже. Еще наберется опыта, еще возмужает, проведет 5-раундовые бои и обязательно станет, это неизбежно. Но не сейчас». («СЭ»)

Экс-чемпион UFC Дейвисон Фигередо: «Я больше склоняюсь к победе Мераба. Причина в том, что его удары не самые выдающиеся, но ему удается утомить соперников так, чтобы они упали. С другой стороны, Умар — парень, который знает, как действовать внизу, так что для Мераба это риск. Но после пяти раундов я вижу, как поднята рука Мераба». (MMA Junkie)

«Нурмагомедов мотивирован своей командой и желанием продолжить наследие брата»

Чемпион PFL Гаджи Рабаданов: «Мне тяжело быть непредвзятым, но я уверен, что во всех аспектах Умар лучше его. Я не вижу, в чем может Мераб его обыграть. Передышать, перебить или что сделать? Может, моя оценка предвзятая — она по-любому будет такой. Я на сто процентов уверен, что у нас в зале появится еще один чемпион UFC». («СЭ»)

Экс-чемпион UFC Люк Рокхолд: «Умар может побить его во всех аспектах. Умар может перебить его в стойке, Мераб будет пытаться переводить, Умар может контратаковать и уложить его на спину. Я вам говорю — Умар во всем лучше Мераба». (Jaxxon Podcast)

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров: «Здесь нет явного фаворита, 50 на 50. Они отличные борцы, но недоударники. Они хорошо дерутся, но у них нет таких фирменных приемов, движения, которые они используют при любом раскладе во время боя. Эти приемы должны проходить при любом раскладе. А эти бойцы физически очень развиты». («СЭ»)

Боец АСА Артем Резников: «Фаворита я видел, потому что Мераб сильно избегал боя. Мераб сможет перевести Умара, но удержать... Перевод — это дело такое, опять же это не вольная борьба, там очки не дают за тейкдауны без контроля. Законтролировать, думаю, не сможет. Перевести — да. У него всегда были проблемы, многие ударники вставали из-под него». («СЭ»)