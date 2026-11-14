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Мераб Двалишвили — Марлон Мораес: результат схватки на турнире RAF в Абу-Даби 14 ноября 2026

Двалишвили победил Мораеса на турнире RAF в Абу-Даби

Алина Савинова

Грузинский боец Мераб Двалишвили одержал победу над бразильцем Марлоном Мораесом в схватке на турнире Real American Freestyle (RAF) в Абу-Даби.

Грузин выиграл досрочно в первом раунде — бой остановили на 1 минуте 30 секундах.

13 ноября стало известно, что Двалишвили был освобожден из-под стражи в Абу-Даби после инцидента с российским бойцом Усманом Нурмагомедовым в отеле «Хилтон».

11 ноября между бойцами и их окружением завязалась массовая драка, по итогам которой суд Абу-Даби признал виновными десять человек: восемь из них, включая Усмана, были приговорены к шести месяцам тюремного заключения и оштрафованы на 300 000 дирхамов (около 6,7 миллиона рублей). Двалишвили получил штраф в размере 50 000 дирхамов (около 1,1 миллиона рублей).

Скриншот драки Мераба Двалишвили и&nbsp;Усмана Нурмагомедова. Драка Двалишвили и Нурмагомедова — детали: 4 на 2, что грозит Усману, медиауспех друга Мераба

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Мераб Двалишвили
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