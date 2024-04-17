Биография Петра Яна: детство и карьера бывшего чемпиона UFC

История российского бойца ММА.

Петр Евгеньевич Ян

Прозвище: No Mercy («Безжалостный» или «Беспощадный», дословно с английского — «Нет жалости»)

Дата рождения: 11 февраля 1993 года

Место рождения: Красноярский край, Россия

Рост: 171 см

Статистика в ММА (на апрель 2024 года): 17-5

Детство и юность Петра Яна

Будущий чемпион UFC родился в многодетной семье в одной из деревень Красноярского края, у него три брата и четыре сестры. Фамилия Петру досталась от дедушки-китайца, который переехал в СССР в 1980-е, бабушка по отцовской линии имела грузинские и русские корни. Мама и все родственники по ее линии — русские.

В начале 2000-х семья Яна перебралась в заполярный город Дудинка. Именно там Петр в 11-летнем возрасте начал заниматься боксом, последовав примеру старшего брата Алексея. Тот в свою очередь не горел желанием брать с собой младшего брата. До этого школьник также занимался тхэквондо, мини-футболом и гимнастикой.

«Я смотрел, как он возвращался домой с тренировки по боксу, подбитый и замученный, и как-то завидовал. Очень хотелось, чтобы меня тоже гоняли. Брат почему-то не хотел, чтобы я ходил с ним. Пришлось действовать хитро. Однажды я подсмотрел, какие вещи он складывает, взял в пакет такие же, дождался, пока выйдет из квартиры, и спустя пять минут незаметно пошел следом», — вспоминал Ян в открытом письме на сайте Sports.

Первым тренером Петра стал Николай Суржиков. По словам наставника, когда Ян приходил на тренировки, то работал с большим желанием — у него горели глаза.

«На тренировках он понимал, что такое шутки, как шутить. Он жил на улице, так что у него было совсем другое понятие жизни. Если он приходил, то для того, чтобы тренироваться, а не потому, что родители заставили. Он посмотрел на Алексея, увидел, что ему понравился этот вид спорта, и пошел за ним. Потренировался неделю и уже выступал. До этого он ходил на многие секции и везде показывал хорошие результаты. Генетика такая», — рассказал Суржиков в интервью «СЭ».

В 14 лет Ян подрабатывал тем, что разгружал баржи на реке Енисей. Важную роль в спортивном пути сына сыграли родители. Когда Петр заканчивал 9-й класс и должен был определяться со своим будущим, мама приняла решение, что ему стоит продолжать занятия единоборствами.

«Он выиграл турнир памяти Баскова в Красноярске, это серьезный турнир. Петр тогда заканчивал 9-й класс, надо было определяться, решать, чем заниматься дальше. Была масса предложений от родственников. Мы общались с его мамой, с папой. Я им сказал, что Петр как минимум чемпион России, и нужно, чтобы он шел дальше, тренировался. У Петра хорошая мама, он ее очень любит. Она посодействовала, приняла решение, что ему нужно продолжать спортивную деятельность. Так он уехал в Омск. Там его встретил будущий тренер (Юрий Демченко. — Прим. «СЭ»), там он продолжил спортивный путь», — рассказал Суржиков «СЭ».

Ян переехал в Омск в 15 лет и начал тренировки под руководством мастера спорта СССР по боксу Юрия Демченко. В этом сибирском городе Петр окончил университет и заинтересовался ММА. Параллельно тренировкам молодой человек подрабатывал охранником в одном из ночных клубов на окраине Омска.

«Деньгами мне в основном помогала мама. Я вовсю тренировался, но и по чуть-чуть приходилось где-то зарабатывать. Тогда в Омске был ночной клуб «Атлантида». Престижным считался. Каждый вторник там проводили бои. Быстро ставили сборный ринг, мы дрались, ринг мгновенно убирали — и на том же месте начиналась дискотека. За профессиональный бой платили 4 тысячи рублей. Так я провел 6-7 поединков по кикбоксингу. Бывало, что ночью выступал там», — рассказал Ян в открытом письме на сайте Sports.

Петр Ян. Фото Global Look Press

Спортивная карьера Петра Яна

Ян перешел из бокса в ММА по банальным причинам. По словам самого бойца, за семь лет базовый вид спорта ему приелся, к тому же выдающихся результатов у него не было, а семье были нужны деньги. В марте 2013 года Петр дебютировал в смешанных единоборствах на матчевом турнире в Иркутске. По словам тренера Владислава Потатушкина, спортсмен «на тот момент провел по ММА, наверное, три тренировки — ну, может, чуть больше, и поехал на бой». Искусство борьбы будущий чемпион UFC изучал по видеороликам, а больше полагался на свой опыт уличных драк.

«Борьбу изучал по YouTube, но в целом инстинкт был благодаря уличным дракам. Первый бой выиграл нокаутом в дополнительном раунде — дали 20 тысяч рублей. Заплатил за съемную квартиру — тогда уже с жинкой своей жил», — вспоминал Ян в письме Sports.

Первый профессиональный бой Ян провел в декабре 2014 года против Мурада Бакиева (победа нокаутом). Боец подписал контракт с лигой Absolute Championship Berkut (ACB), которая появилась в 2014 году и в конце 2018-го была переименована в Absolute Championship Akhmat (ACA). С февраля по октябрь 2015 года Петр одержал четыре победы и в поединке с Мурадом Каламовым стал победителем «Гран-при» в легчайшем весе.

В марте 2016-го на ACB 32 Ян проиграл Магомеду Магомедову бой за пояс чемпиона в легчайшем весе раздельным решением судей. В июле Петр победил соперника из Англии Эда Артура на ACB 41, в апреле 2017-го на ACB 57 взял реванш у Магомедова и стал чемпионом ACB. В сентябре на ACB 71 боец успешно защитил титул против бразильца Матеуса Маттоса и довел свой профессиональный рекорд до 8-1.

Карьера Петра Яна в UFC

Ян подписал контракт с UFC в январе 2018 года. Россиянин провел дебютный бой в лиге 23 июня 2018-го на UFC Fight Night 132 против японца Теруто Ишихара и одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

Петр одержал пять побед в UFC менее чем за год — за 350 дней. После Ишихары его соперниками были: Джин Су Сон из Кореи (сентябрь 2018-го, единогласное решение), Дуглас Силва де Андраде из Бразилии (декабрь 2018-го, технический нокаут), Джон Додсон из США (февраль 2019-го, единогласное решение), Джимми Ривера из США (июнь 2019-го, единогласное решение). Позже в декабре 2019-го Ян нокаутировал американца Юрайю Фейбера, а президент UFC Дана Уайт заявил: российский боец заслуживает поединка за титул.

Когда чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо сделал заявление о завершении карьеры, Уайт объявил титул вакантным и назвал Яна первым претендентом. 12 июля 2020 года Петр провел чемпионский бой против бразильца Жозе Альдо на UFC 251 в Абу-Даби. Россиянин победил нокаутом в заключительном пятом раунде поединка. После победы Беспощадный был включен в рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий (p4p) и занял 13-ю строчку.

6 марта 2021 года Ян лишился титула в поединке против американского бойца Алджамейна Стерлинга на UFC 259 в Лас-Вегасе, он проиграл бой из-за дисквалификации после нелегального удара коленом в голову соперника. 30 октября Петр на UFC 267 в Абу-Даби победил американца Кори Сэндхэгена в поединке за звание временного чемпиона.

После этого Ян потерпел три поражения подряд: в реванше со Стерлингом на UFC 273 в Джексонвилле 9 апреля 2022 года (раздельное решение), от американца Шона О'Мэлли на UFC 280 в Абу-Даби 22 октября 2022-го (раздельное решение) и грузинского бойца Мераба Двалишвили в главном событии UFC Fight Night в Лас-Вегасе 11 марта 2023 года (единогласное решение). Петр провел неоднозначные бои на фоне слухов о проблемах со здоровьем из-за травм, из-за чего не мог показать весь свой арсенал. После такой не самой приятной серии россиянин год не выходил в октагон.

«Ты не можешь быть всегда на одном уровне желания. Сейчас, возможно, я стал более хладнокровным, более ясные мысли у меня. Сейчас мы начинаем не с нуля, а с опыта», — заявил Ян в интервью «СЭ"о своем желании вернуться.

Россиянин вернулся 9 марта 2024 года на турнире UFC 299 в Майами и одержал победу единогласным решением судей над представителем Китая Сонг Ядонгом. При этом боец снова бился с повреждениями и отказался подписывать новый контракт с UFC из-за неподходящих условий.

«Петру действительно предлагали подписать новый контракт на шесть боев. Но условия в нем были не те, которые хотелось бы. Было принято решение этот контракт не подписывать», — цитирует ТАСС источник в команде бойца.

Позже Ян рассказал о том, что проводил бой с травмой ноги и получил повреждение другого колена. Во второй половине марта спортсмен перенес хирургическое вмешательство.

«Операция прошла успешно. Впереди тяжелая работа, реабилитация», — оставил боец сообщение в соцсетях.

Петр Ян. Фото Global Look Press

Достижения Петра Яна

чемпион UFC в легчайшем весе (одна победа);

временный чемпион UFC в легчайшем весе (одна победа);

обладатель бонуса «Бой вечера» в UFC (три раза);

обладатель бонуса «Выступление вечера» (один раз);

чемпион ACB в легчайшем весе (одна победа и защита);

победитель «Гран-при» ACB в легчайшем весе;

обладатель премии «Бой вечера» в ACB (три раза);

номинация World MMA Awards 2020 на звание «Прорыв года».

Личная жизнь Петра Яна

Свою будущую супругу боец встретил, когда еще не начал карьеру в профессиональном спорте. Ему было всего 19 лет, а избраннице по имени Юлия — 20. Она тогда проживала в столице родного края будущего мужа — в Красноярске. В 2018-м семья переехала в Екатеринбург.

В интервью омскому телеканалу «Продвижение» пара рассказала историю знакомства: они познакомились в интернете. Петр написал Юлии в социальной сети «ВКонтакте», между ними завязалась переписка.

«Всех моих ухажеров разогнал сразу. Принес новый телефон, новую сим-карту. Да, красиво ухаживал. Ну что, спортивный, боксер... Сразу понравится такой спортсмен», — рассказала Юлия.

Вскоре между ними начались романтические отношения, которые закончились свадьбой.

В 2016 году Петр и Юлия впервые стали родителями — у них появился на свет сын Даниил. В 2020-м во время тренировочного лагеря Яна в Таиланде в пандемию перед титульным боем в UFC его жена родила второго сына, его назвали Константином.

Юлия поддерживает супруга и даже присутствовала на его поединках. Так, в 2022 году она вместе с сыном Даниилом впервые побывала на бое Петра в UFC.

Социальные сети Петра Яна