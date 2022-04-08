«Когда я помогал ему в российском кемпе, он платил абсолютно за все. Даже за сим-карты». Петр Ян, каким вы его не знали

Широкой души человек.

10 апреля рано утром по московскому времени Петр Ян проведет бой-реванш с Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 273. Обстановка накалена — бойцы были готовы подраться уже после вчерашней пресс-конференции. Ян — жесткий, брутальный спортсмен с железным характером, чего стоит хотя бы история, как он бился с порванными крестообразными связками и все равно победил. А вот в жизни, по свидетельству его тренеров, Петр душевный и щедрый человек. В этом материале мы собрали пять историй, хорошо показывающих его характер.

Шон Кобер, тренер по физической подготовке Tiger Muay Thai (из интервью подкасту Performance Functional Training, перевод — Никита Горшенин):

История 1. «Я ни разу ни за что не платил, когда помогал Яну в его российском кемпе (в Анапе, перед боем Петра на UFC 267. — Прим. «СЭ»). Он оплатил мне билеты в Россию, он решил вопрос с визой, оплатил жилье, питание, вообще все. Даже такая мелочь — когда мне нужно было купить сим-карту, платил он. Вообще за любую мелочь. И не только платил за меня — за всю команду. И после боя он заплатил мне за всю мою работу в кемпе, хотя я отказался от денег. Сказал ему: «Бро, мне не нужны твои деньги. Тот опыт, который ты мне дал, стоил больше любых денег». Но он ответил: «Нет, тренер. Ты сделал свое дело. Я уважаю тебя и ценю. Хочу заплатить за твою работу».

История 2. «Я был в пресс-центре после боя, сидел в конце зала. Ислам Махачев, по-моему, был у микрофона и отвечал на вопросы журналистов. Тут приходит Ян с поясом на плече. Он обнял меня и сказал: «Спасибо, тренер». Я ответил: «Я горжусь тобой. Это было потрясающее время, спасибо, что ввел меня в свое узкое окружение и дал эту возможность». И он посмотрел на меня... Бро, у него стояли слезы в глазах. Говорит: «Тренер... я сейчас на эмоциях сильно». Вот это был мой любимый момент всего лагеря, в нем все соединилось в одно».

История 3. «Когда Ян появился в Tiger Muay Thai, ко мне подошел Саят и сказал: «Шон, вот этот парень — очень перспективный, но у него пока нет денег, чтобы заплатить тренеру. Ты не против поработать с ним бесплатно?» И я ответил, что нет никаких проблем. Спустя несколько кемпов к боям Ян как-то подошел ко мне сам после тренировки и сказал, что хочет заплатить мне за всю работу. Я ответил: «Бро, не надо мне платить. Ты отплатишь мне когда-нибудь в будущем, когда возьмешь меня на один из своих титульных боев. Для меня работа с тобой — это инвестиция в будущее, возможность проверить мои методики. Сейчас это важнее, чем деньги».

История 4. «То, насколько он популярен, я понял по-настоящему в Анапе. Люди узнавали не только его, но и меня и других тренеров. Где бы мы ни гуляли, люди вдруг видели нас, останавливались, крутили головой, как сурикаты (вид мангустовых. — Прим. «СЭ»), потом видели его и подбегали толпой. А как-то мы гуляли на побережье по этой известной у них лестнице «800 ступеней», она где-то длиной 500 метров в гору, если я ничего не путаю. И если люди видели нас, узнавали Яна, то они мчались по лестнице, обливаясь потом, чтобы взять автограф или сфоткаться.

А был один парень — он бежал снизу к нам, весь потный, запыхавшийся, мокрый, по виду уже пробежал где-то километра полтора (смеется). Он добежал до Петра и начал тараторить по-русски что-то. Я, естественно, ничего не понял. Потом Петр ему что-то сказал, парень развернулся и побежал быстро вниз. Все начали смеяться, и Ян крикнул ему вслед, вернул его. Он поднялся, они сфоткались. Я спросил: «Что это было?» И мне говорят: «Петр сказал ему — добеги до низа и обратно к нам, и тогда я сфоткаюсь с тобой». И парень, нисколько не сомневаясь, побежал!"

Петр Ян с фанатом. из личного архива

Кайрат Нурмаганбетов, тренер Петра Яна по ударной технике (из интервью пресс-службе клуба «Архангел Михаил»):

История 5. «Мы жили три месяца в гостинице, где этот парень, Ден, был и сантехником, и дворником. Он решал вообще любые вопросы, помогал во всем. Настоящий работяга. Мы вечером приходили домой, а он там тренируется в небольшом зале в тех же джинсах, что и работает. Потом стирал их, чтобы утром были чистые.

Он то ли живет в этой гостинице, то ли спит прямо на ресепшен. Петя с ним разговорился, узнал, что он с Бирмы, что родители живут в десяти километрах, но для него каждая такая поездка — два часа туда и два часа обратно. Позволить себе такие временные траты каждый день он не может, поэтому видятся редко. Между делом Петя узнал, есть ли у Дена скутер, умеет ли водить. В общем, Петя решил, что семью надо видеть чаще, и сделал парню отличный подарок.

И он весь такой, постоянно кому-то помогает. Мы были в Анапе, там был парень тоже, работал в отеле, смотрел днем наши тренировки, а вечером, после закрытия, старался все это повторить уже сам. Он даже выступает где-то. Петя подарил ему шорты, футболку, перчатки. Кажется, что это мелочи, а для пацана это большой шаг вперед. Есть у Пети такая черта характера, он протягивает руку помощи, если кому-то это действительно нужно".