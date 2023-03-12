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Сломанный джойстик Петра Яна. Главное разочарование 2023-го?

Андрей Баздрев
Обозреватель
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Бой Петра Яна и Мераба Двалишвили.
Фото Global Look Press
Бой Петра Яна и Мераба Двалишвили.
Фото Global Look Press
Бой Петра Яна и Мераба Двалишвили.
Фото Global Look Press
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Да, пока вот так, кто бы мог подумать...

Четыре поражения в пяти боях, три — подряд. И впервые — даже нет повода с чем-то поспорить. Мераб Двалишвили забрал все пять раундов.

В конце первого еще были какие-то иллюзии, что все может сложиться иначе, раунд был ничего для Яна в целом, он неплохо отзащищался от проходов, что-то начал пробовать в атаке, но в концовке сам пошел за тейкдауном (зачем-то) и попался.

Петр Ян&nbsp;против Мераба Двалишвили. «Кто теперь ноль?!» Двалишвили переехал Яна даже в стойке

Во втором раунде показалось на мгновение, что Ян дает оппоненту возможность работать, тратить силы. Но в действительности все, кто помнит бои Мераба, знают, что он практически не устает. Может бежать, бить, бороться, бросать... вот удерживать Петра внизу — не получалось. Это факт. Ян вставал каждый раз, тейкдауны были неприятными, но не более того. Больший урон нанесли лоукики грузинского бойца.

Соответственно, опираться на переднюю ногу, нависать над оппонентом и угрожать ударом Петр не мог. Мераб сделал главное, обезопасил себя и от встречных ударов. Петр Ян, который, казалось, лучше всегда умел адаптировать свои навыки бокса к ММА, лишился преимущества. Все, кто долго и всерьез занимался боксом, умеют драться с травмами. Не показывать их, прятать боль. Но это касается сломанных носов, растяжений, выскочивших из сустава плеч, сломанных кистей рук или пальцев. Но в боксе не учат драться с травмой ноги.

Бой Петра Яна и Мераба Двалишвили.
Фото Global Look Press

Петр менял стойки. Убирал ноги от лоу. Закрывал опухающий глаз от ударов. Защищался, не давал провести прием, отдавал позицию, но выкручивался и возвращал бой в стойку. И, самое главное, мало и неэффективно бил. Общая пассивность Яна в атаке слегка напрягала меня как зрителя. Логичный вывод был — возможно, травмирована не только нога, но и рука.

Непонятно было даже, кто сильнее устает — Петр от того, что на него все время набрасывается соперник, буквально врезается и валит с ног, или же Мераб от своих активных действий и от того, что Ян встает и удержать его внизу не получается.

Мераб Двалишвили и&nbsp;Петр Ян. «Ян мертв. Никогда не сомневался в Мерабе». Бойцы UFC реагируют на поражение Петра от Двалишвили

В два раза меньше акцентированных ударов, чем у соперника. Постоянно промахивался в голову. Несколько раз неплохо проведенные атаки в корпус, но без видимого эффекта в долгосрочной перспективе. Не наращивал темп, но и не показал явной усталости. Не смог заставить Мераба сменить тактику, но и сам ничего не поменял.

Армия фанатов Петра Яна легко найдет и объяснения, и оправдания такому выступлению. Сомнений нет. Травма, тренировки не в том месте и не с теми людьми. Неправильный, неудобный по стилю соперник. Или то, что Стерлинг слишком хорошо знает Петра и научил всему Двалишвили. Слишком много допинг-тестов. Акклиматизация при перелете из Таиланда. Еще 3-5 причин можно легко найти. Но 0-5 по раундам?!

На этот раз не было даже прежнего гипертрофированного желания нанести урон, ударить побольнее.

Бой Петра Яна и Мераба Двалишвили.
Фото Global Look Press

После боя с О'Мэлли я уже рассуждал на тему того, что слишком быстро Петр стал звездой, слишком активно ему начали поклоняться и слишком много в его жизни Таиланда, который хорош, только если ты выступаешь в ONE FC.

Беспощадного Яна нет уже несколько лет. Есть Петр, который по легенде когда-то раньше был беспощадным. Сейчас он только злится, но не в бою. Заводит и мотивирует своих соперников — но не себя. Дает нам тему для разговоров, но без нового содержания. Скоро всем надоест размышлять о причинах, и интерес к нему как к звезде смешанных единоборств будет спадать все сильнее.

А там уже останутся только выставочные поединки по боксу с блогерами и экс-бойцами ММА в лиге RCC (или в другой). Впрочем, заработать на этом можно больше, чем в UFC, владея чемпионским поясом. И вообще-то действительно тяжело находить в себе силы и мотивацию, когда раз за разом поднимают руку сопернику. По делу или нет, это здесь совершенно неважно. Для Яна важна репутация, а ее больше нет. Я даже думал было, что Петру лучше превратиться в enfant terrible лиги UFC. Но он все же пожал руку Меркьюри после боя. Не стал играть в это все до конца.

В этом же карде выступал Александр Волков. Против Кинг-Конга Романова Драго был убедителен. Жесткие удары в стойке, защита, коротко и на взрыве в добивании на настиле. Волков перезапускал карьеру несколько раз. Он умеет возвращаться. Может, все дело в том, что Александр проще относится и к себе, и к критике, и бои для него — подобие компьютерной игры, где иногда проигрываешь, затем прокачиваешься и выигрываешь. Или возвращаешься к старой сохраненке и играешь снова.

Петр Ян будто играет в ту же игру, но не сохраняясь, со сломанным джойстиком и иногда пиная экран телевизора. Вот-вот все доломает.

Александр Волков против Александра Романова. Волков избил Романова за 136 секунд. Борьба не помогла
Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
ММА
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