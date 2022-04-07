«Всех моих ухажеров разогнал сразу». Петр и Юлия Ян: как они познакомились

История любви.

30 октября прошлого года в Абу-Даби Петр Ян победил единогласным решением судей Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе. После боя в клетку зашли его супруга Юля и сын Данила, облаченные в белые спортивные костюмы. Они впервые побывали на бое Петра в UFC.

Данилу в этом году исполнится 6 лет, он уже занимается спортом, гордится отцом и, по словам Петра, очень ждет его победы над Алджамейном Стерлингом. Бой за чемпионство состоится 10 апреля в Джексонвилле (Флорида, США) рано утром по московскому времени — на турнире UFC 273. Юлия и Данил будут смотреть этот принципиальный поединок дома в Екатеринбурге. Есть у Яна и младший сын — Константин, но он еще совсем малыш (в мае исполнится два года).

Юлия Ян с сыновьями Данилой и Константином. соцсети Юлии Ян

Петр и Юлия (в девичестве — Шумакович) познакомились, когда боец еще даже не начал карьеру в профессиональном спорте. Ему было 19 лет, ей — 20. Юлия тогда проживала в Красноярске. Для Петра это совсем не чужой город. Он родился в Красноярском крае, долгое время жил в городе Дудинка, что на Енисее. В Красноярске сейчас живут его старший брат Алексей и первый тренер Николай Суржиков.

Петр и Юлия рассказали о своем знакомстве в интервью омскому телеканалу «Продвижение».

Ведущий: «Ребят, расскажите историю вашей любви».

Петр: «Такие вещи я не могу рассказывать, ну...»

Юлия: «В «ВКонтакте» написал мне. «Привет», — говорит...»

Петр: «Ну, ты такие вещи не рассказывай, е-мае...»

Ведущий: «Петр красиво ухаживал, как добивался?»

Юлия: «Всех моих ухажеров разогнал сразу. Принес новый телефон, новую сим-карту. Да красиво ухаживал. Ну что, спортивный, боксер... Сразу нравится такой спортсмен».

Петр и Юлия Ян. соцсети Юлии Ян

Бывало, что Петру приходилось заступаться за Юлию. Об одном таком случае он рассказал matchtv.ru:

«Сидели во дворе, общались, — отметил Ян. — Тут подошли ребята выпившие — их двое было, лет по 35. И слово за слово, они говорят: «Забирай свою кошелку и вали отсюда». Очень грубо, в общем. Я в сторону отвел и начал с ними разговаривать. А там был такой небольшой пригорок — и получалось, что я ниже стою, то есть они с учетом этого были выше меня в полтора раза. И я такими маленькими шажочками попятился, чтобы мы на одном уровне по росту оказались. И когда сравнялись, этот большой дядя произнес несколько очень грубых слов. Мне пришлось ударить ему точно в челюсть, и он упал в палисадник».

Петр и Юлия Ян. соцсети Юлии Ян

Ян провел основной сбор перед боем со Стерлингом на Пхукете — в зале Tiger Muay Thai. Юлия и сыновья приехали в Таиланд вместе с ним. Потом Петр отправился в США на бой, а его семья — в Россию. Перед вылетом Юлия написала в соцсетях: «Сборы закончились, мы улетаем домой. Любимый, у тебя сейчас самое сложное осталось. Ждем дома, родной наш!»