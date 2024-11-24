Бой за пояс вероятнее, чем может казаться.

Петр Ян, как и ожидалось, разобрался с Дейвисоном Фигередо на турнире UFC Fight Night в Макао. И пусть поединок был напряженным, судьи единогласно отдали россиянину все три раунда, так что сомнений в победе Яна быть не может.

Петр выиграл второй бой подряд, выбрался из черной полосы, и теперь перед ним открываются интересные перспективы. Вариантов для следующего поединка у него масса, но слишком многое будет зависеть от мнения руководства UFC и желания соперников.

Пока самым вероятным ходом развития событий, как ни странно, выглядит титульный бой против Мераба Двалишвили. Для Петра и его болельщиков это отличная новость — Петр получит возможность взять реванш за первый поединок, где у россиянина была сломана рука, из-за чего он почти не выбрасывал удары. Сам Мераб тоже хочет этого боя — грузин заявил, что впечатлен выступлением Петра, уже записал два разогревочных видео в соцсетях и даже предложил Яну дату — 8 марта 2025-го, ровно два года с момента первой встречи.

Но такой вариант совсем не устраивает идущего на серии из шести побед в UFC Умара Нурмагомедова, который считался главным претендентом на титульный шанс после убедительной победы над Кори Сэндхагеном. Ян у американца тоже выигрывал, но было это в далеком 2021-м. Нурмагомедов намекнул, что Мераб так рад возможности встретиться с Яном, потому что боится: в соцсетях Умар назвал Двалишвили трусом и заявил, что его обращение к Яну выглядит ужасно.

Не факт, что в UFC позволят Яну так сразу драться за титул. В таком случае у Петра есть и другие варианты. Ян объявлял, что нас ждет сезон реваншей, и возможно, время пришло. Если Мераба сведут с Умаром, то за претендентский бой вполне могут побиться Петр Ян и Шон О'Мэлли. Первый поединок завершился так, что реванш необходим даже спустя два-три года. Для О'Мэлли такой поединок — большой риск, потому что второе поражение подряд сильно навредит его перспективам вернуть титул, зато в случае победы бой за пояс неизбежен.

При этом не стоит исключать, что в UFC дадут О'Мэлли реванш с Двалишвили сразу. Мераба это наверняка устроит, а вот Яна тогда вполне могут свести с Умаром. Бои двух россиян наши болельщики традиционно воспринимают в штыки, но здесь тоже будет определяться следующий претендент. Вопрос, посмеют ли в промоушене настолько нагло кидать Умара, который уже сейчас заслужил подраться за пояс.

Фото соцсети

Если допустить вариант, при котором кто-то из троицы Мераб — Умар — Шон травмируется, а в UFC решат свести оставшихся двух в обход Яна, то Петр наверняка проведет еще один бой — благо подписан новый контракт на шесть поединков. Соперником мог бы стать либо Кори Сэндхаген, либо Генри Сехудо. Первый проиграл предыдущий бой и уже уступал Яну, где россиянин не оставил Кори шансов. А вот второй проиграл два поединка кряду, но история с Петром у них есть. В 2020-м Ян регулярно вызывал Сехудо, когда тот владел поясом, а олимпийский чемпион в ответ называл Петра картошкой. Когда россиянин взял титул, Генри утверждал, что все благодаря ему, потому что Сехудо оставил пояс вакантным, завершив карьеру в тот момент. Сегодня в этом бою накала будет поменьше, но если других вариантов нет, то для Яна победа над Сехудо станет хорошим скальпом.