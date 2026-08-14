Махачев и Гэрри провели дуэль взглядов перед боем на UFC 330

Российский боец Ислам Махачев и ирландец Иэн Мачадо Гэрри после пресс-конференции перед турниром UFC 330 провели дуэль взглядов.

Спортсмены пожали друг другу руку, а затем несколько секунд молча смотрели друг другу в глаза, после чего кивнули и разошлись для фотографии.

Турнир UFC 330 пройдет в ночь на 16 августа на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии (США). Бой Махачева и Гэрри станет главным событием вечера.

У 34-летнего Махачева рекорд в профессиональных ММА — 28-1. На счету 28-летнего Гэрри 17 побед и 1 поражение.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Следить за результатами боев 16 августа можно в матч-центре MMA и в ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.