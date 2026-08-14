Махачев: «17 побед подряд — недостаточно. Будет как минимум 20»

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев перед боем с Иэном Мачадо Гэрри на турнире UFC 330 отметил, что хочет одержать 20 побед подряд.

«17 побед подряд — недостаточно. Я сделаю все, чтобы никто не побил мой рекорд. Будет как минимум 20 побед подряд», — приводит пресс-служба UFC слова Махачева.

Турнир UFC 330 пройдет в ночь на 16 августа на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии (США). Бой Махачева и Гэрри станет главным событием вечера.

У 34-летнего Махачева рекорд в профессиональных ММА — 28-1 (в UFC — 17-1). На счету 28-летнего Гэрри 17 побед и 1 поражение.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Следить за результатами боев 16 августа можно в матч-центре MMA и в ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.