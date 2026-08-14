Макгрегор прогнозирует победу нокаутом Гэрри в бою с Махачевым

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор считает, что Иэн Гэрри нокаутирует россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 330.

«Вперед, Гэрри! У него есть все необходимое для этого. Правый хай-кик точно в голову — и победа ирландца-бразильца», — сказал Макгрегор в видео, опубликованном в социальной сети.

Турнир UFC 330 пройдет в ночь на 16 августа на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии (США). Бой Махачева и Гэрри станет главным событием вечера.

У 34-летнего Махачева рекорд в профессиональных ММА — 28-1. На счету 28-летнего Гэрри 17 побед и 1 поражение.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Следить за результатами боев 16 августа можно в матч-центре MMA и в ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.