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Сегодня, 18:39

Жумагулов считает, что Махачев спокойно победит Эдвардса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший боец UFC из Казахстана Жалгас Жумагулов назвал лучший бой 2023 года.

«Для меня самое запоминающееся событие в этом году в мире боев — поединок Махачева и Волкановски в Абу-Даби. Второй их бой показал, что Ислам на другом уровне. Ислам дрался на его территории, это раз. Два — времени на восстановление было очень мало. Я знаю, что это такое. Посмотри мой последний бой, какой я вышел. У меня было 36 часов на восстановление. А когда в UFC дрался, у меня было меньше суток на восстановление. Я там не восстанавливался. Мы утром взвешивались, утром дрались. Не успевал выгонять лишний пот. Я понимаю Ислама. Второй бой показал, что он восстановленный и то, что Волкановски ему не соперник. В Абу-Даби не так легко драться. Там тоже акклиматизацию надо проходить. Думаю, это нейтральная сторона. Понятно, что в случае религии страна ближе к Исламу. А так, в любом случае, нейтральная. Если говорить о публике, думаю, что в Америке за него много болеют. Ислам — лучший боец вне зависимости от весовой категории. Пока он не завершит карьеру, никто его не победит. Даже если он в 77 кг перейдет, он там спокойно Леона Эдвардса переедет. И в борьбе, и в ударке. Ислам — очень умный и грамотный боец», — приводит слова Жумагулова Legalbet.

Эдвардс победил Колби Ковингтона (17-4) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Махачев в реванше с Александром Волкановски (25-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Источник: https://legalbet.ru/news/zhumagulov-mahachev-spokojno-pereedet-edvardsa-esli/
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