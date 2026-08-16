Бразилец Пратес может стать следующим соперником Махачева

Бразильский боец Карлос Пратес готов провести следующий бой с чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым, сообщает представитель спортсмена.

«Карлос должен и готов стать следующим соперником Махачева», — цитирует представителя бразильца ТАСС.

16 августа Махачев победил ирландца Иэна Мачадо Гэрри единогласным решением судей (49:46, 49:46, 48:47) на турнире UFC 330 в Филадельфии и защитил титул чемпиона в полусреднем весе.

На счету 34-летнего Махачева 29 побед и одно поражение в ММА. 32-летний Пратес одержал 24 победы и потерпел семь поражений.