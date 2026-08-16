Тренер Махачева Мендес: «Ислам продолжил наследие Абдулманапа Нурмагомедова, продолжил «план отца»

Тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес поделился эмоциями после победы россиянина в бою за чемпионский пояс в полусреднем весе с ирландцем Иэном Мачадо Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии 16 августа.

34-летний Махачев победил 28-летнего Гэрри единогласным решением судей (49:46, 49:46, 49:47).

«Ислам продолжил наследие Абдулманапа Нурмагомедова, продолжил «план отца». В команде добавляются новые рекорды и новые достижения», — приводит слова Мендеса ТАСС.

Для россиянина это 17-я победа подряд в промоушене. Махачев превзошел достижение бывшего чемпиона UFC бразильца Андерсона Силвы.

Всего на счету Махачева 29 побед в 30 поединках при 1 поражении в ММА.