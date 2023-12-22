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Сегодня, 20:04

Кудряшов считает, что Бивол должен победить Артура на классе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Кудряшов отметил, что в предстоящем поединке между Дмитрием Биволом и Линдоном Артуром будет видна разница в уровне боксеров.

«Почему думаю, что Бивол нокаутирует Артура? Объективно это боксеры разных уровней. Я провожу аналогии по бою с Ярдом, который нокаутировал Артура. Бивол намного интереснее. Все говорят о простое, но тренер Дмитрия Геннадий Машьянов сказал, что это никак не скажется. Он видел Бивола в тренировочном лагере и понимает, о чем говорит. Дмитрий уже застолбил за собой образ технаря, который выигрывает боксерскими скиллами и мозгами. Он просто должен показать красивый бокс и победить на классе, чтобы подтвердить свой уровень. Думаю, проблем с этим не возникнет. Конечно, если бы дрался Бетербиев, мы бы ждали досрочного окончания боя. Дмитрий может показать, что Линдон — неумеха. Этого будет достаточно. Не знаю, придет ли нокаут или нет, но разница в классе огромная. Зачастую такие бои заканчиваются досрочно. Будет ли это одноударный нокаут или Дмитрий просто его забьет, не могу сказать. Артур явно уступает Биволу в навыках», — приводит слова Кудряшова «РБ Спорт».

На счету 33-летнего Бивола 21 победа в 21 поединке (11 КО), у 32-летнего Артура — 21 победа (16 КО) и 1 поражение.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-kudryashov-bivol-dolzhen-pobedit-artura-na-klasse/
Дмитрий Бивол
Линдон Артур
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