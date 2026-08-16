Уайт о бое Махачева и Гэрри: «Нельзя выходить на решающий раунд и пожимать руки, обниматься»

Глава UFC Дана Уайт поделился эмоциями после боя за пояс в полусреднем весе между россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Иэном Мачадо Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии 16 августа.

34-летний Махачев победил 28-летнего Гэрри единогласным решением судей.

«Иэн Гэрри талантливый парень... Если бы он проявил хоть немного инстинкт убийцы в 5-м раунде... У Ислама весь бок был отбит, лицо все отбито. Блин, нельзя выходить на решающий раунд и пожимать руки, обниматься. Меня бесит это дерьмо. Когда столько на кону, когда такая ментальная игра идет, ты должен в 5-м раунде бросать летящее колено, все подряд. Иэн посмотрит бой и подумает: «Блин, вернуть бы все назад еще раз».

Иэн был свежее в 5-м раунде, 100 процентов. Он должен был все отдать в 5-м раунде. С другой стороны, Ислам вышел и побил более крупного и длинного парня с отличной защитой от переводов. Он сделал все, что нужно для победы. Иэн очень сильный, когда он мне пожал руку после боя, у него рука, как клещи. Он очень крупный и сильный парень. То, что Ислам сделал сегодня, учитывая это — [впечатляет]», — сказал Уайт журналистам после боя.

Для россиянина это 17-я победа подряд в промоушене. Махачев превзошел достижение бывшего чемпиона UFC бразильца Андерсона Силвы.

Всего на счету Махачева 29 побед в 30 поединках при 1 поражении в ММА.